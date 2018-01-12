В Італії нацгвардійця Марківа засудили до 24 років ув'язнення

Андреа Роккеллі в районі Слов'янська Донецької області 2014 року.



Про це пише у фейсбуці голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, який присутній на суді, - інформує



У своєму останньому слові Марків заявив, що він солдат і патріот. Нацгварієць вірив у справедливість суду.



Після цього суд пішов у нарадчу кімнату для винесення вироку. У суді були присутні кілька десятків українців, зокрема представників діаспори та посадовців, народних депутатів, а також мама Віталія.



Родина Роккеллі вимагала від суду присяжних призначити компенсацію в один мільйон євро – по 500 тисяч євро для матері і для батька загиблого. Ще 800 тисяч євро адвокатка родини просила для цивільної дружини Роккеллі. Також у суді заявили вимогу про компенсацію для сестри репортера. Ще 15 тисяч євро просила асоціація фотографів-фрилансерів Cesura Lab. Ці кошти хочуть спрямувати на організацію професійних курсів для журналістів в Італії. Ще певну суму вимагала Спілка італійської преси FNSI та обласна Асоціація журналістів Ломбардії. Своєю чергою, прокуратура наполягала на арешті строком 17 років.



Нагадаємо, слідство нібито встановило, що Андреа Роккеллі вбила українська міна. Зрештою це й видно без експертів – автівку, якою їхав Андреа разом з перекладачем, посікло великими осколками. У слідства є покази французького журналіста Вільяма Рогульона, який вижив: "Самі постріли падали зверху, але шум від них йшов від поля, звідки лунали раніше автоматні черги. Я переконаний, що стріляли з боку українських позицій".



У цей час Віталій Марків служив на горі Карачун. Його й звинувачують у вбивстві, але він мав автомат Калашникова. На тілі Роккелі немає кульових поранень. До того ж відстань між автівкою та Віталієм у той момент була понад три кілометри. Проте італійський рокурор показував фото вояк у балаклаві, який чимось нагадував Марківа, тримавав у руках щось схоже на гранатомет. Ця фотографія – очевидно один із головних доказів винуватості Марківа, бо демонструвала прокуратура її суду ледь не на кожному засіданні. При цьому прокурор якось забув подивитися тактико-технічні характеристики "Мухи" - вони значно скромніші навіть від того ж таки автомата Калашникова.



У справі, крім очільника Нацгвардії, допитували ще чотирьох бійців НГУ. Вони під присягою стверджують – Марків не міг стріляти і не міг просити про це ні в кого іншого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 липня італійський суд засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа до 24 років ув'язнення - його звинуватили у причетності до вбивства італійського репортерав районі Слов'янська Донецької області 2014 року.Про це пише у фейсбуці голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, який присутній на суді, - інформує ТСН. У своєму останньому слові Марків заявив, що він солдат і патріот. Нацгварієць вірив у справедливість суду.Після цього суд пішов у нарадчу кімнату для винесення вироку. У суді були присутні кілька десятків українців, зокрема представників діаспори та посадовців, народних депутатів, а також мама Віталія.Родина Роккеллі вимагала від суду присяжних призначити компенсацію в один мільйон євро – по 500 тисяч євро для матері і для батька загиблого. Ще 800 тисяч євро адвокатка родини просила для цивільної дружини Роккеллі. Також у суді заявили вимогу про компенсацію для сестри репортера. Ще 15 тисяч євро просила асоціація фотографів-фрилансерів Cesura Lab. Ці кошти хочуть спрямувати на організацію професійних курсів для журналістів в Італії. Ще певну суму вимагала Спілка італійської преси FNSI та обласна Асоціація журналістів Ломбардії. Своєю чергою, прокуратура наполягала на арешті строком 17 років.Нагадаємо, слідство нібито встановило, що Андреа Роккеллі вбила українська міна. Зрештою це й видно без експертів – автівку, якою їхав Андреа разом з перекладачем, посікло великими осколками. У слідства є покази французького журналіста Вільяма Рогульона, який вижив: "Самі постріли падали зверху, але шум від них йшов від поля, звідки лунали раніше автоматні черги. Я переконаний, що стріляли з боку українських позицій".У цей час Віталій Марків служив на горі Карачун. Його й звинувачують у вбивстві, але він мав автомат Калашникова. На тілі Роккелі немає кульових поранень. До того ж відстань між автівкою та Віталієм у той момент була понад три кілометри. Проте італійський рокурор показував фото вояк у балаклаві, який чимось нагадував Марківа, тримавав у руках щось схоже на гранатомет. Ця фотографія – очевидно один із головних доказів винуватості Марківа, бо демонструвала прокуратура її суду ледь не на кожному засіданні. При цьому прокурор якось забув подивитися тактико-технічні характеристики "Мухи" - вони значно скромніші навіть від того ж таки автомата Калашникова.У справі, крім очільника Нацгвардії, допитували ще чотирьох бійців НГУ. Вони під присягою стверджують – Марків не міг стріляти і не міг просити про це ні в кого іншого.

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