вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині розчистять водойму та зроблять відпочинкову зону

У селі на Волині розчистять водойму та зроблять відпочинкову зону
У селі Михлин Горохівського району розчистять водойму, яка повністю замулилась.

Про це йдеться на сайті Державного агентства водних ресурсів України.

Зазначається, що наразі там виконують земляні роботи. В подальшому планують провести благоустрій та озеленення навколо водойми.

"Проведення таких робіт забезпечить покращення гідрологічного стану водойми, яка в подальшому буде слугувати мешканцям с. Михлин Горохівського району як рекреаційний куточок для проведення культурно-масових заходів", - йдеться у повідомлені.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: водойма, Михлин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
120 тисяч пенсіонерів з Волині можуть залишитися без доставки пенсії додому
Сьогодні, 19:20
У селі на Волині розчистять водойму та зроблять відпочинкову зону
Сьогодні, 19:02
Україна і Північна Македонія підписали угоду про безвіз
Сьогодні, 18:45
Партія Порошенка обходить «Опозиційну платформу», – нове опитування
Сьогодні, 18:35
Підсобний працівник Палацу культури Луцька через вбивство сів за ґрати на 7 років
Сьогодні, 18:22
Схожі новини
Безпечні та небезпечні пляжі Волині. ПЕРЕЛІК Безпечні та небезпечні пляжі Волині. ПЕРЕЛІК
20 червень, 17:06
У жодній водоймі Луцька не можна купатися У жодній водоймі Луцька не можна купатися
20 червень, 16:45
Показали, де можна скупатись у Рожищенському районі. ФОТО Показали, де можна скупатись у Рожищенському районі. ФОТО
10 червень, 16:32
На Волині у водоймі знайшли тіло чоловіка На Волині у водоймі знайшли тіло чоловіка
27 травень, 13:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
120 тисяч пенсіонерів з Волині можуть залишитися без доставки пенсії додому
Сьогодні, 19:20
 0
У селі на Волині розчистять водойму та зроблять відпочинкову зону
Сьогодні, 19:02
 0
Україна і Північна Македонія підписали угоду про безвіз
Сьогодні, 18:45
 0
Партія Порошенка обходить «Опозиційну платформу», – нове опитування
Сьогодні, 18:35
 0
Підсобний працівник Палацу культури Луцька через вбивство сів за ґрати на 7 років
Сьогодні, 18:22
 0
Медіа
відео
1/8
﻿