У селі на Волині розчистять водойму та зроблять відпочинкову зону
Сьогодні, 19:02
У селі Михлин Горохівського району розчистять водойму, яка повністю замулилась.
Про це йдеться на сайті Державного агентства водних ресурсів України.
Зазначається, що наразі там виконують земляні роботи. В подальшому планують провести благоустрій та озеленення навколо водойми.
"Проведення таких робіт забезпечить покращення гідрологічного стану водойми, яка в подальшому буде слугувати мешканцям с. Михлин Горохівського району як рекреаційний куточок для проведення культурно-масових заходів", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на сайті Державного агентства водних ресурсів України.
Зазначається, що наразі там виконують земляні роботи. В подальшому планують провести благоустрій та озеленення навколо водойми.
"Проведення таких робіт забезпечить покращення гідрологічного стану водойми, яка в подальшому буде слугувати мешканцям с. Михлин Горохівського району як рекреаційний куточок для проведення культурно-масових заходів", - йдеться у повідомлені.
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