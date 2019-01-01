У селі на Волині розчистять водойму та зроблять відпочинкову зону





Про це йдеться на сайті Державного агентства водних ресурсів України.



Зазначається, що наразі там виконують земляні роботи. В подальшому планують провести благоустрій та озеленення навколо водойми.



"Проведення таких робіт забезпечить покращення гідрологічного стану водойми, яка в подальшому буде слугувати мешканцям с. Михлин Горохівського району як рекреаційний куточок для проведення культурно-масових заходів", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Михлин Горохівського району розчистять водойму, яка повністю замулилась.Про це йдеться на сайті Державного агентства водних ресурсів України.Зазначається, що наразі там виконують земляні роботи. В подальшому планують провести благоустрій та озеленення навколо водойми."Проведення таких робіт забезпечить покращення гідрологічного стану водойми, яка в подальшому буде слугувати мешканцям с. Михлин Горохівського району як рекреаційний куточок для проведення культурно-масових заходів", - йдеться у повідомлені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію