На Волині відбудеться вишневий фестиваль





Захід відбудеться у неділю, 14 липня, о 15 годині, – інформує



"Якщо ви хочете повернутися у дитинство й згадати смак бабусиних пирогів із вишнями, скуштувати автентичні страви, тоді завітайте до нас", – запрошують організатори дійства.



У програмі фестивалю передбачені оригінальні номери від усіх сіл Вишнівської ОТГ, виступи знаменитих і чарівних панянок із гурту "Нота Нео" та народного ансамблю "Молодички". Крім цього, запланували окремі розваги для дітей та атракціони. А для любителів – дегустація вишневої наливки і конкурс на кращий пиріг.



Головний "родзинка" фестивалю – святкова лотерея, а суперприз – живе поросятко "Вишенька". Також народні умільці проведуть майстер-класи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У село Вишнів Любомльського району запрошують відвідати "Вишневий фестиваль".Захід відбудеться у неділю, 14 липня, о 15 годині, – інформує Волинь "Якщо ви хочете повернутися у дитинство й згадати смак бабусиних пирогів із вишнями, скуштувати автентичні страви, тоді завітайте до нас", – запрошують організатори дійства.У програмі фестивалю передбачені оригінальні номери від усіх сіл Вишнівської ОТГ, виступи знаменитих і чарівних панянок із гурту "Нота Нео" та народного ансамблю "Молодички". Крім цього, запланували окремі розваги для дітей та атракціони. А для любителів – дегустація вишневої наливки і конкурс на кращий пиріг.Головний "родзинка" фестивалю – святкова лотерея, а суперприз – живе поросятко "Вишенька". Також народні умільці проведуть майстер-класи.

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