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На Волині відбудеться вишневий фестиваль

На Волині відбудеться вишневий фестиваль
У село Вишнів Любомльського району запрошують відвідати "Вишневий фестиваль".

Захід відбудеться у неділю, 14 липня, о 15 годині, – інформує Волинь.

"Якщо ви хочете повернутися у дитинство й згадати смак бабусиних пирогів із вишнями, скуштувати автентичні страви, тоді завітайте до нас", – запрошують організатори дійства.

У програмі фестивалю передбачені оригінальні номери від усіх сіл Вишнівської ОТГ, виступи знаменитих і чарівних панянок із гурту "Нота Нео" та народного ансамблю "Молодички". Крім цього, запланували окремі розваги для дітей та атракціони. А для любителів – дегустація вишневої наливки і конкурс на кращий пиріг.

Головний "родзинка" фестивалю – святкова лотерея, а суперприз – живе поросятко "Вишенька". Також народні умільці проведуть майстер-класи.


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Теги: Волинь
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