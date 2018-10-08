На Волині на отриманні хабара зловили заступника голови міськради. ФОТО
Сьогодні, 19:57
Волинські правоохоронці разом із працівниками військової прокуратури Західного регіону викрили в отриманні хабара заступника міського голови одного з міст області.
Про це повідомили в Управлінні захисту економіки у Волинській області.
Посадовець вимагав від підприємця 10 тисяч гривень неправомірної вигоди за надання дозволу на розташування на території міста малої архітектурної форми без дозвільних на це документів. В разі домовленості заступник міського голови обіцяв подальше сприяння ним у отриманні офіційних дозвільних документів на виконавчому комітеті міської ради.
Сьогодні, 12 липня, посадовця затримали у службовому автомобілі під час отримання 10 тисяч гривень неправомірної вигоди.
Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та готується оголошення підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили в Управлінні захисту економіки у Волинській області.
Посадовець вимагав від підприємця 10 тисяч гривень неправомірної вигоди за надання дозволу на розташування на території міста малої архітектурної форми без дозвільних на це документів. В разі домовленості заступник міського голови обіцяв подальше сприяння ним у отриманні офіційних дозвільних документів на виконавчому комітеті міської ради.
Сьогодні, 12 липня, посадовця затримали у службовому автомобілі під час отримання 10 тисяч гривень неправомірної вигоди.
Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та готується оголошення підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
невже Недопада пов'язали?
Слава «Руский «Слава зачем ты этого подставил , другом был деньги вместе делили.
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