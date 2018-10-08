На Волині на отриманні хабара зловили заступника голови міськради. ФОТО

Волинські правоохоронці разом із працівниками військової прокуратури Західного регіону викрили в отриманні хабара заступника міського голови одного з міст області.Про це повідомили в Управлінні захисту економіки у Волинській області.Посадовець вимагав від підприємця 10 тисяч гривень неправомірної вигоди за надання дозволу на розташування на території міста малої архітектурної форми без дозвільних на це документів. В разі домовленості заступник міського голови обіцяв подальше сприяння ним у отриманні офіційних дозвільних документів на виконавчому комітеті міської ради.Сьогодні, 12 липня, посадовця затримали у службовому автомобілі під час отримання 10 тисяч гривень неправомірної вигоди.Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та готується оголошення підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.