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На Волині на отриманні хабара зловили заступника голови міськради. ФОТО

На Волині на отриманні хабара зловили заступника голови міськради. ФОТО
Волинські правоохоронці разом із працівниками військової прокуратури Західного регіону викрили в отриманні хабара заступника міського голови одного з міст області.

Про це повідомили в Управлінні захисту економіки у Волинській області.

Посадовець вимагав від підприємця 10 тисяч гривень неправомірної вигоди за надання дозволу на розташування на території міста малої архітектурної форми без дозвільних на це документів. В разі домовленості заступник міського голови обіцяв подальше сприяння ним у отриманні офіційних дозвільних документів на виконавчому комітеті міської ради.
На Волині на отриманні хабара зловили заступника голови міськради. ФОТО


Сьогодні, 12 липня, посадовця затримали у службовому автомобілі під час отримання 10 тисяч гривень неправомірної вигоди.
На Волині на отриманні хабара зловили заступника голови міськради. ФОТО


Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та готується оголошення підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
На Волині на отриманні хабара зловили заступника голови міськради. ФОТО
На Волині на отриманні хабара зловили заступника голови міськради. ФОТО

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Теги: кримінал, хабар, Волинь
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Коментарі 2
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невже Недопада пов'язали?
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Слава «Руский «Слава зачем ты этого подставил , другом был деньги вместе делили.
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