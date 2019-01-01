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Помер волинянин, який був членом ОУН-УПА і керівником Норильського повстання

Помер волинянин, який був членом ОУН-УПА і керівником Норильського повстання
Відійшов у вічність активний член ОУН-УПА, який народився на Волині.

Степан Семенюк помер 12 липня, - повідомляє у Facebook співробітниця Українського інституту національної пам`яті Леся Бондарук.

«Сьогодні вночі тихо при здоров'ї і пам'яті відійшов у вічність 99-річний Степан Семенюк - один із найактивніших членів ОУН і УПА, політв'язень ГУЛАГу, один із керівників Норильського повстання. Його поховають у Польщі, де він проживав. Вічна пам'ять герою», - йдеться у дописі.

Довідка:
Степан Семенюк народився 19 січня 1920 року у волинському селі Гаразджа, яке на той час входило до складу Польщі. Був членом Організації українських націоналістів, військовиком Української повстанської армії, політв'язнем і одним з керівників Норильського повстання. Також був лауреатом премії імені Василя Стуса.

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Теги: Волинь, Степан Семенюк
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