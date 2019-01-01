Лучанин сяде на два роки за те, що обікрав супермаркет на 400 гривень
Сьогодні, 04:07
Житель Луцька, який "обчистив" супермаркет на суму 400 гривень, отримав покарання - два роки позбавлення волі.
Крім цього, Луцький міськрайонний суд Волинської області приєднав до вироку шість місяців невідбутого раніше покарання, - повідомляє ІА Волинські новини.
Під час судового засідання встановили, що 14 серпня минулого року обвинувачений, перебуваючи в супермаркеті «Наш край», що знаходиться в смт. Торчин Луцького району на вулиці Незалежності, 98, викрав продуктів на суму 404 гривні.
Зазначимо, що обвинувачений визнав свою вину та просив суворо не карати. До слова, обвинувачений є уродженцем Луцька, має на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей.
Обговорюючи питання про вид і міру покарання відносно обвинуваченого, суд врахував ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, який відноситься до категорії злочину середньої тяжкості, всі обставини справи та дані про особу обвинуваченого.
До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого суд відносить щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування шкоди. До обставин, що обтяжують покарання, – рецидив злочинів.
Відтак, суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді 2 років позбавлення волі, приєднавши невідбуту частину покарання 6 місяців.
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Крім цього, Луцький міськрайонний суд Волинської області приєднав до вироку шість місяців невідбутого раніше покарання, - повідомляє ІА Волинські новини.
Під час судового засідання встановили, що 14 серпня минулого року обвинувачений, перебуваючи в супермаркеті «Наш край», що знаходиться в смт. Торчин Луцького району на вулиці Незалежності, 98, викрав продуктів на суму 404 гривні.
Зазначимо, що обвинувачений визнав свою вину та просив суворо не карати. До слова, обвинувачений є уродженцем Луцька, має на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей.
Обговорюючи питання про вид і міру покарання відносно обвинуваченого, суд врахував ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, який відноситься до категорії злочину середньої тяжкості, всі обставини справи та дані про особу обвинуваченого.
До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого суд відносить щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування шкоди. До обставин, що обтяжують покарання, – рецидив злочинів.
Відтак, суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді 2 років позбавлення волі, приєднавши невідбуту частину покарання 6 місяців.
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