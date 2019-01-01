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Лучанин сяде на два роки за те, що обікрав супермаркет на 400 гривень

Лучанин сяде на два роки за те, що обікрав супермаркет на 400 гривень
Житель Луцька, який "обчистив" супермаркет на суму 400 гривень, отримав покарання - два роки позбавлення волі.

Крім цього, Луцький міськрайонний суд Волинської області приєднав до вироку шість місяців невідбутого раніше покарання, - повідомляє ІА Волинські новини.

Під час судового засідання встановили, що 14 серпня минулого року обвинувачений, перебуваючи в супермаркеті «Наш край», що знаходиться в смт. Торчин Луцького району на вулиці Незалежності, 98, викрав продуктів на суму 404 гривні.

Зазначимо, що обвинувачений визнав свою вину та просив суворо не карати. До слова, обвинувачений є уродженцем Луцька, має на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей.

Обговорюючи питання про вид і міру покарання відносно обвинуваченого, суд врахував ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, який відноситься до категорії злочину середньої тяжкості, всі обставини справи та дані про особу обвинуваченого.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого суд відносить щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування шкоди. До обставин, що обтяжують покарання, – рецидив злочинів.

Відтак, суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді 2 років позбавлення волі, приєднавши невідбуту частину покарання 6 місяців.

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Теги: кримінал, суд, Луцьк, Волинь
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