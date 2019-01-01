13 липня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначають день народження прес-секретар фестивалю «Бандерштат» та волинського осередку «Народного контролю» Юлія Грищук (на фото), а також громадський діяч, директор ГО «Фонд місцевого розвитку» Петро Верзун, приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Тетяна Рачкова, головний балетмейстер Волинського академічного українського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка Володимир Замлинний.
Також день народження 13 липня в українського кінооператора, уродженця Луцька Сергія Михальчука.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Іван, Пилип та Хома.
Усім зичимо здоров’я, злагоди і достатку.
У цей день 1926 року народився художник Борис Карабулін.
Хоч родом він і не з Луцька, однак мешкав в обласному центрі Волині з 1952-го. Брав активну участь у заснуванні та розбудові Товариства волинських художників – першої мистецької організації в області, а на початку 1960-х років став одним із ініціаторів формування в Луцьку художньо-виробничих майстерень Художнього фонду УРСР.
Помер 14 січня 2012 року у Луцьку.
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Також день народження 13 липня в українського кінооператора, уродженця Луцька Сергія Михальчука.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Іван, Пилип та Хома.
Усім зичимо здоров’я, злагоди і достатку.
У цей день 1926 року народився художник Борис Карабулін.
Хоч родом він і не з Луцька, однак мешкав в обласному центрі Волині з 1952-го. Брав активну участь у заснуванні та розбудові Товариства волинських художників – першої мистецької організації в області, а на початку 1960-х років став одним із ініціаторів формування в Луцьку художньо-виробничих майстерень Художнього фонду УРСР.
Помер 14 січня 2012 року у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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