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«Совєти», «танці» та «русалки»: діалектолог показав унікальні розмови з волинськими старожилами. ВІДЕО

«Совєти», «танці» та «русалки»: діалектолог показав унікальні розмови з волинськими старожилами. ВІДЕО
Професор факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки Григорій Аркушин поділився унікальними відео з екпедицій районами Волині.

Відео опублікували у спільноті Цікаве Полісся у Facebook.

На відео записані розмови професора з місцевими жителями під час діалектологічних експедицій у селі Смідин Старовижівського району.

Волинянки у розмовах розповідають багато цікавих речей. Зокрема, згадують як жилося "за Польщі", про Другу Світову війну, про життя та розваги молоді у минулому столітті, про занняття поліщуків у післявоєнні части.

З поміж іншого, одна жінка розповіла про те, як у волинському селі бачили русалок.


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Теги: Волинь, Полісся, старожили
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