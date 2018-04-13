«Совєти», «танці» та «русалки»: діалектолог показав унікальні розмови з волинськими старожилами. ВІДЕО
12 липень, 23:16
Професор факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки Григорій Аркушин поділився унікальними відео з екпедицій районами Волині.
Відео опублікували у спільноті Цікаве Полісся у Facebook.
На відео записані розмови професора з місцевими жителями під час діалектологічних експедицій у селі Смідин Старовижівського району.
Волинянки у розмовах розповідають багато цікавих речей. Зокрема, згадують як жилося "за Польщі", про Другу Світову війну, про життя та розваги молоді у минулому столітті, про занняття поліщуків у післявоєнні части.
З поміж іншого, одна жінка розповіла про те, як у волинському селі бачили русалок.
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Відео опублікували у спільноті Цікаве Полісся у Facebook.
На відео записані розмови професора з місцевими жителями під час діалектологічних експедицій у селі Смідин Старовижівського району.
Волинянки у розмовах розповідають багато цікавих речей. Зокрема, згадують як жилося "за Польщі", про Другу Світову війну, про життя та розваги молоді у минулому столітті, про занняття поліщуків у післявоєнні части.
З поміж іншого, одна жінка розповіла про те, як у волинському селі бачили русалок.
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