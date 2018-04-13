«Совєти», «танці» та «русалки»: діалектолог показав унікальні розмови з волинськими старожилами. ВІДЕО

Професор факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки Григорій Аркушин поділився унікальними відео з екпедицій районами Волині.Відео опублікували у спільноті Цікаве Полісся у Facebook.На відео записані розмови професора з місцевими жителями під час діалектологічних експедицій у селі Смідин Старовижівського району.Волинянки у розмовах розповідають багато цікавих речей. Зокрема, згадують як жилося "за Польщі", про Другу Світову війну, про життя та розваги молоді у минулому столітті, про занняття поліщуків у післявоєнні части.З поміж іншого, одна жінка розповіла про те, як у волинському селі бачили русалок.