«Хочу знайти роботу», - лучанин із синдромом Дауна, яки отримав диплом, розповів про свої плани. ВІДЕО

Лучанин із синдромом Дауна, який отримав диплом бакалавра і поділився з журналістами своїми планами на майбутнє.Богдан Кравчук закінчив навчання у Східноєвропейському університеті імені Лесі Українки та отримав ступінь бакалавра. Хлопець, зробив майже неможливе - зламав систему, відкривши шлях до навчання та повноцінного життя іншим дітям із ментальними порушеннями, - йдеться у сюжеті ТСН.Викладачі запевняють, що Богдан - справжня ходяча історична енциклопедія: обожнює Київську Русь, Річ Посполиту та середні віки. Він закінчив виш, а тепер думає знайти роботу.«Були такі випадки, шо навіть викладач зупиняє Богдана, бо зрозуміло, що він знає. Богдан навпаки каже, мовляв, я ще це знаю, я ще в цьому обізнаний», - каже викладачка.Вручення диплому про вищу освіту кілька років тому Богдан і його мама лишень мріяли.Мама розповідає, що найважче синові давалися предмети, для розуміння яких треба підключати абстрактне мислення. Філософію та логіку, наприклад, він просто терпіти не міг і здав на трійки. Ще однією проблемою під час навчання став студентський побут, навіть знайти потрібну аудиторію було непросто. Рятували одногрупники.«Перед кожною сесією я переживала, перед заліком я переживала, курсову здає – я ніч не сплю», - пригадує мама хлопця.Жінка каже, що після отримання диплому за сина радіє, але особливої гордості – не відчуває. Тепер, зізнається, і переживань побільшало.Богдан каже, що найближчим часом планує працевлаштуватися: «Я хочу знайти роботу».«Поки що не знаємо, де ми будемо працювати. Прохання до місцевих органів влади, щоб допомогли нам з працевлаштуванням. Я об’єктивно дивлюся на свою дитину. Я знаю, що він не зможе працювати вчителем. Але він зміг би проводити презентації, віртуальні екскурсії Луцьком. Ми будемо пробувати і шукати своє місце. Сподіваюся, що Богдан знайде застосування своїм знанням з історії у роботі», - каже мама Богдана.