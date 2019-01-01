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«Хочу знайти роботу», - лучанин із синдромом Дауна, яки отримав диплом, розповів про свої плани. ВІДЕО

«Хочу знайти роботу», - лучанин із синдромом Дауна, яки отримав диплом, розповів про свої плани. ВІДЕО
Лучанин із синдромом Дауна, який отримав диплом бакалавра і поділився з журналістами своїми планами на майбутнє.

Богдан Кравчук закінчив навчання у Східноєвропейському університеті імені Лесі Українки та отримав ступінь бакалавра. Хлопець, зробив майже неможливе - зламав систему, відкривши шлях до навчання та повноцінного життя іншим дітям із ментальними порушеннями, - йдеться у сюжеті ТСН.

Викладачі запевняють, що Богдан - справжня ходяча історична енциклопедія: обожнює Київську Русь, Річ Посполиту та середні віки. Він закінчив виш, а тепер думає знайти роботу.

«Були такі випадки, шо навіть викладач зупиняє Богдана, бо зрозуміло, що він знає. Богдан навпаки каже, мовляв, я ще це знаю, я ще в цьому обізнаний», - каже викладачка.

Вручення диплому про вищу освіту кілька років тому Богдан і його мама лишень мріяли.

Мама розповідає, що найважче синові давалися предмети, для розуміння яких треба підключати абстрактне мислення. Філософію та логіку, наприклад, він просто терпіти не міг і здав на трійки. Ще однією проблемою під час навчання став студентський побут, навіть знайти потрібну аудиторію було непросто. Рятували одногрупники.

«Перед кожною сесією я переживала, перед заліком я переживала, курсову здає – я ніч не сплю», - пригадує мама хлопця.

Жінка каже, що після отримання диплому за сина радіє, але особливої гордості – не відчуває. Тепер, зізнається, і переживань побільшало.

Богдан каже, що найближчим часом планує працевлаштуватися: «Я хочу знайти роботу».

«Поки що не знаємо, де ми будемо працювати. Прохання до місцевих органів влади, щоб допомогли нам з працевлаштуванням. Я об’єктивно дивлюся на свою дитину. Я знаю, що він не зможе працювати вчителем. Але він зміг би проводити презентації, віртуальні екскурсії Луцьком. Ми будемо пробувати і шукати своє місце. Сподіваюся, що Богдан знайде застосування своїм знанням з історії у роботі», - каже мама Богдана.



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Теги: Богдан Кравчук, Луцьк, освіта
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