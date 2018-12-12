Латвія може легалізувати всіх українських заробітчан





Про це повідомив посол України в Латвії Олександр Міщенко, - повідомляє



"Латвія - дуже дружня нам країна. Свідченням цього слід вважати те, що у нас немає проблем з українськими громадянами, які тут знаходяться, працюють. Ми зараз опрацьовуємо питання про можливість легалізації українських заробітчан, які перебувають у Латвії нелегально", - повідомив посол.



За офіційними даними, в 2019 році на території Латвії легально працює 8,9 тисячі українців. У той же час кількість нелегальних трудових мігрантів з України може бути ще більше.



Нагадаємо, раніше в Польщі заявили, що кожен четвертий заробітчанин з України до 2020 року планує переїхати на заробітки в Німеччину. Детальніше про переваги візової лібералізації читайте в статті Катерини Кульчицької "Батіг і пряник безвізу" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посольство України в Латвії веде переговори з урядом країни про легалізацію всіх нелегальних трудових мігрантів з українським громадянством.Про це повідомив посол України в Латвії, - повідомляє ZN,UA "Латвія - дуже дружня нам країна. Свідченням цього слід вважати те, що у нас немає проблем з українськими громадянами, які тут знаходяться, працюють. Ми зараз опрацьовуємо питання про можливість легалізації українських заробітчан, які перебувають у Латвії нелегально", - повідомив посол.За офіційними даними, в 2019 році на території Латвії легально працює 8,9 тисячі українців. У той же час кількість нелегальних трудових мігрантів з України може бути ще більше.Нагадаємо, раніше в Польщі заявили, що кожен четвертий заробітчанин з України до 2020 року планує переїхати на заробітки в Німеччину. Детальніше про переваги візової лібералізації читайте в статті Катерини Кульчицької "Батіг і пряник безвізу" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

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