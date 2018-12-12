вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Латвія може легалізувати всіх українських заробітчан

Латвія може легалізувати всіх українських заробітчан
Посольство України в Латвії веде переговори з урядом країни про легалізацію всіх нелегальних трудових мігрантів з українським громадянством.

Про це повідомив посол України в Латвії Олександр Міщенко, - повідомляє ZN,UA.

"Латвія - дуже дружня нам країна. Свідченням цього слід вважати те, що у нас немає проблем з українськими громадянами, які тут знаходяться, працюють. Ми зараз опрацьовуємо питання про можливість легалізації українських заробітчан, які перебувають у Латвії нелегально", - повідомив посол.

За офіційними даними, в 2019 році на території Латвії легально працює 8,9 тисячі українців. У той же час кількість нелегальних трудових мігрантів з України може бути ще більше.

Нагадаємо, раніше в Польщі заявили, що кожен четвертий заробітчанин з України до 2020 року планує переїхати на заробітки в Німеччину. Детальніше про переваги візової лібералізації читайте в статті Катерини Кульчицької "Батіг і пряник безвізу" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Латвія, заробітчани
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Хочу знайти роботу», - лучанин із синдромом Дауна, яки отримав диплом, розповів про свої плани. ВІДЕО
Сьогодні, 01:11
Латвія може легалізувати всіх українських заробітчан
Сьогодні, 00:34
13 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Президент помилував політв’язня Кремля
12 липень, 23:47
«Совєти», «танці» та «русалки»: діалектолог показав унікальні розмови з волинськими старожилами. ВІДЕО
12 липень, 23:16
Схожі новини
Заробітчани – потужне джерело економічної підтримки держави, – Ігор Лапін Заробітчани – потужне джерело економічної підтримки держави, – Ігор Лапін
21 березень, 20:36
За місяць майже 400 волинян їдуть на заробітки за кордон. ВІДЕО За місяць майже 400 волинян їдуть на заробітки за кордон. ВІДЕО
05 лютий, 02:12
Минулого року заробітчани переслали в Україну 11 мільярдів доларів Минулого року заробітчани переслали в Україну 11 мільярдів доларів
31 січень, 17:33
Зростає кількість порушень прав українських заробітчан у Польщі Зростає кількість порушень прав українських заробітчан у Польщі
12 грудень, 2018, 02:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Хочу знайти роботу», - лучанин із синдромом Дауна, яки отримав диплом, розповів про свої плани. ВІДЕО
Сьогодні, 01:11
 0
Латвія може легалізувати всіх українських заробітчан
Сьогодні, 00:34
 0
13 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Президент помилував політв’язня Кремля
12 липень, 23:47
 0
«Совєти», «танці» та «русалки»: діалектолог показав унікальні розмови з волинськими старожилами. ВІДЕО
12 липень, 23:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿