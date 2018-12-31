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ЦВК відмовилась реєструвати російських спостерігачів

ЦВК відмовилась реєструвати російських спостерігачів
ЦВК відмовилася реєструвати 17 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які є громадянами Росії

Відповідно до вимог закону України росіяни не можуть бути офіційними спостерігачами на виборах, - про це повідомляє Главком.

Рішення прийнято оскільки ці особи є громадянами РФ, які відповідно до вимог закону України «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях» не можуть бути офіційними спостерігачами.

Раніше повідомлялося, що представники Місії БДІПЛ ОБСЄ планують залучити під час виборів близько 850 спостерігачів.

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Теги: Україна, вибори
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