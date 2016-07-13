У оздоровчому таборі – масове отруєння дітей
Сьогодні, 03:36
Масове отруєнні дітей сталося в ніч на 12 липня в оздоровчому таборі "Медик-2" Державного університету медицини на Одещині.
До інфекційних відділень місцевих лікарень потрапили 46 дітей, - пише Здоров`я24.
Загалом у таборі перебувають 226 дітей віком від 7 до 14 років. Отруєних дітей відвезли до Білгород-Дністровської багатопрофільної лікарні та до центральної районної лікарні в селі Шабо, повідомили в Одеській облдержадміністрації.
Медики виявили в дітей гострий гастроентероколіт. Їхній стан оцінюють як легкий та середньої тяжкості.
Зараз на території табору працює Держспоживслужба. Вона перевірить, чи дотримувались у таборі вимог належного зберігання харчів.
Водночас у поліції повідомили, що зі схожими діагнозами до лікарні потрапило 3 дорослих. Правоохоронці розпочали слідство за ознаками неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.
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До інфекційних відділень місцевих лікарень потрапили 46 дітей, - пише Здоров`я24.
Загалом у таборі перебувають 226 дітей віком від 7 до 14 років. Отруєних дітей відвезли до Білгород-Дністровської багатопрофільної лікарні та до центральної районної лікарні в селі Шабо, повідомили в Одеській облдержадміністрації.
Медики виявили в дітей гострий гастроентероколіт. Їхній стан оцінюють як легкий та середньої тяжкості.
Зараз на території табору працює Держспоживслужба. Вона перевірить, чи дотримувались у таборі вимог належного зберігання харчів.
Водночас у поліції повідомили, що зі схожими діагнозами до лікарні потрапило 3 дорослих. Правоохоронці розпочали слідство за ознаками неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.
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