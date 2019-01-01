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Дахміна, Лорєдана, Фернандо і Нафан: як волиняни називають своїх дітей. ВІДЕО

Дахміна, Лорєдана, Фернандо і Нафан: як волиняни називають своїх дітей. ВІДЕО
У Луцькому РАЦСі назвали ТОП найпоширеніших імен.

Так, найчастіше дівчаток на Волині називають Анастасія, Ангеліна, Діана, Єва, Злата, Соломія та Христина. Хлопчиків – Артем, Владислав, Данило, Максим, Матвій, Марк, Тимофій та Ярослав. Лучани кажуть, нині в моді – старовинні імена, - йдеться у сюжеті 12 каналу

Трапляються на Волині і екстравагантні ймення. Серед дівчаток тепер можна зустріти Агнію, Дахміну, Лорєдану, Маріам, серед хлопчиків – Вільяма, Даміра, Каміля, Нафана і Фернандо.

Історики кажуть, якщо зараз дітей часто називають в честь знаменитостей, то колись цей процес носив більш сакральне значення. Малюкам давали імена померлих родичів, бабусь та дідусів, і навіть дітей, які в сім’ї пішли з життя раніше.

Однак і раніше на Волині не гребували екзотикою. Так, в архівах 150-річної давності можна знайти такі жіночі імена як Апполонія, Бальбіна, Єгиптянка, Сабіна, Хілларі та чоловічі – Альбін, Бальтазар, Густав, Зенон і Каєтан.

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Теги: імена, Волинь
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