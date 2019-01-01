У Луцьку дорожні знаки «потопають» у деревах
Сьогодні, 09:50
У Луцьку дорожні знаки «потопають» у листі дерев. Люди скаржаться на вказівники, яких не видно за гіллям. Кажуть, в обласному центрі це не рідкість.
Андрій – водій з восьмирічним стажем. Вже три роки живе у Луцьку. Каже, є місця, де знаки взагалі відсутні або погнуті та старі. Але дуже часто, навіть справний вказівник, просто не видно за деревами, – пише «Волинь UA».
У Волинській службі автомобільних доріг запевняють, вони не працюють на вулицях Луцька.
У міськраді визнають, проблема дійсно існує, але її стараються систематично усувати.
А поки чиновники не встигають прибирати зайве гілля, що закриває дорожні знаки – правоохоронці констатують: серед найчастіших причин ДТП – саме порушення правил проїзду перехресть.
Детальніше – у сюжеті 12 каналу.
Головне фото – ілюстративне.
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Андрій – водій з восьмирічним стажем. Вже три роки живе у Луцьку. Каже, є місця, де знаки взагалі відсутні або погнуті та старі. Але дуже часто, навіть справний вказівник, просто не видно за деревами, – пише «Волинь UA».
У Волинській службі автомобільних доріг запевняють, вони не працюють на вулицях Луцька.
У міськраді визнають, проблема дійсно існує, але її стараються систематично усувати.
А поки чиновники не встигають прибирати зайве гілля, що закриває дорожні знаки – правоохоронці констатують: серед найчастіших причин ДТП – саме порушення правил проїзду перехресть.
Детальніше – у сюжеті 12 каналу.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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