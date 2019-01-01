У Луцьку дорожні знаки «потопають» у деревах





Андрій – водій з восьмирічним стажем. Вже три роки живе у Луцьку. Каже, є місця, де знаки взагалі відсутні або погнуті та старі. Але дуже часто, навіть справний вказівник, просто не видно за деревами, – пише



У Волинській службі автомобільних доріг запевняють, вони не працюють на вулицях Луцька.



У міськраді визнають, проблема дійсно існує, але її стараються систематично усувати.



А поки чиновники не встигають прибирати зайве гілля, що закриває дорожні знаки – правоохоронці констатують: серед найчастіших причин ДТП – саме порушення правил проїзду перехресть.



Детальніше – у сюжеті 12 каналу.







Головне фото – ілюстративне.

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