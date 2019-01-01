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У Луцьку дорожні знаки «потопають» у деревах

У Луцьку дорожні знаки «потопають» у деревах
У Луцьку дорожні знаки «потопають» у листі дерев. Люди скаржаться на вказівники, яких не видно за гіллям. Кажуть, в обласному центрі це не рідкість.

Андрій – водій з восьмирічним стажем. Вже три роки живе у Луцьку. Каже, є місця, де знаки взагалі відсутні або погнуті та старі. Але дуже часто, навіть справний вказівник, просто не видно за деревами, – пише «Волинь UA».

У Волинській службі автомобільних доріг запевняють, вони не працюють на вулицях Луцька.

У міськраді визнають, проблема дійсно існує, але її стараються систематично усувати.

А поки чиновники не встигають прибирати зайве гілля, що закриває дорожні знаки – правоохоронці констатують: серед найчастіших причин ДТП – саме порушення правил проїзду перехресть.

Детальніше – у сюжеті 12 каналу.



Головне фото – ілюстративне.

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Теги: Луцьк, дороги, дорожні знаки, проблема, дерева, ДТП
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