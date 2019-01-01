Ловлять рибку і нехтують законами: у луцькому парку порушників піймали «на гарячому»

У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку рибалки ігнорують заборону на вилов риби у річці Стир.Сьогодні, 13 липня, на березі річки лучанинпомітив шістьох рибалок. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.«Гарне фото, от тільки на ньому, якщо придивитись 6 рибалок. Це – Центральний парк Луцька, де заборонено вилов риби. Що робити?», – йдеться у повідомленні.Нагадаємо, що після того, як у 2018 році заборона вступила почала діяти, то начальник відділу екологіїрозповів, що правилами любительського рибальства забороняється риболовля у каналах та водоймах, що не визначені органами рибоохорони такими, на яких можна ловити рибу. «Тобто, риболовля у парку є порушенням правил рибальства», – зауважив він.До слова, за порушення правил згідно зі ст. 85 КУпАП загрожує попередження або штраф від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 170 грн.)