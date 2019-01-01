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Ловлять рибку і нехтують законами: у луцькому парку порушників піймали «на гарячому»

Ловлять рибку і нехтують законами: у луцькому парку порушників піймали «на гарячому»
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку рибалки ігнорують заборону на вилов риби у річці Стир.

Сьогодні, 13 липня, на березі річки лучанин Леонід Баглай помітив шістьох рибалок. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Гарне фото, от тільки на ньому, якщо придивитись 6 рибалок. Це – Центральний парк Луцька, де заборонено вилов риби. Що робити?», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що після того, як у 2018 році заборона вступила почала діяти, то начальник відділу екології Анатолій Гламазда розповів, що правилами любительського рибальства забороняється риболовля у каналах та водоймах, що не визначені органами рибоохорони такими, на яких можна ловити рибу. «Тобто, риболовля у парку є порушенням правил рибальства», – зауважив він.

До слова, за порушення правил згідно зі ст. 85 КУпАП загрожує попередження або штраф від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 170 грн.)

Ловлять рибку і нехтують законами: у луцькому парку порушників піймали «на гарячому»

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Теги: Луцьк, рибальство, заборона, Стир, вилов риби, парк культури
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