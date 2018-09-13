На Волині жінка виростила двометрову квітку. ФОТО
Сьогодні, 11:55
На Волині жителька села Шельвів, що в Локачинському районі у власному квітнику біля хати виростила двометрову лілію.
Фотографіями квітникової красуні Надія Хринюк поділилася на своїй сторінці у Facebook, – пише «Волинь UA».
«Красуня-богатир у два метри», – підписала фото волинянка.
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Фотографіями квітникової красуні Надія Хринюк поділилася на своїй сторінці у Facebook, – пише «Волинь UA».
«Красуня-богатир у два метри», – підписала фото волинянка.
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