На Волині жінка виростила двометрову квітку. ФОТО





Фотографіями квітникової красуні Надія Хринюк поділилася на своїй сторінці у Facebook, – пише



«Красуня-богатир у два метри», – підписала фото волинянка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині жителька села Шельвів, що в Локачинському районі у власному квітнику біля хати виростила двометрову лілію.Фотографіями квітникової красуніподілилася на своїй сторінці у Facebook, – пише «Волинь UA» «Красуня-богатир у два метри», – підписала фото волинянка.

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