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На Волині жінка виростила двометрову квітку. ФОТО

На Волині жінка виростила двометрову квітку. ФОТО
На Волині жителька села Шельвів, що в Локачинському районі у власному квітнику біля хати виростила двометрову лілію.

Фотографіями квітникової красуні Надія Хринюк поділилася на своїй сторінці у Facebook, – пише «Волинь UA».

«Красуня-богатир у два метри», – підписала фото волинянка.

На Волині жінка виростила двометрову квітку. ФОТО
На Волині жінка виростила двометрову квітку. ФОТО
На Волині жінка виростила двометрову квітку. ФОТО

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Теги: Волинь, квіти, садівництво, двометрова лілія, Шельвів
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