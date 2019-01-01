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«Верховній Раді плювати, що Луцьк не має мера», - Тарас Шкітер

«Верховній Раді плювати, що Луцьк не має мера», - Тарас Шкітер
«Верховній Раді плювати, що в Луцьку вже три роки немає міського голови», – так оцінив роботу Верховної Ради 8 скликання співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер, через те, що вона досі не спромоглась призначити вибори очільника Луцька.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Прямий».

Також відмітив, що не дивлячись на певні досягнення на міжнародній арені, українці не відчули якісних змін, оскільки нічого суттєвого для покращення життя громадян нардепи не зробили, а ситуацію із відсутністю міського голови відчуває кожен лучанин.

«Багато досягнень є у цьому парламенті, але люди нарікають на те, що особисто для них, для тих, хто живе у цьому великому механізмі, у цій Україні – нічого не змінилося», – підсумовує Тарас Шкітер.


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Теги: Шкітер, вибори, Луцьк, Свідомі, Верховна Рада, Прямий, міський голова
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