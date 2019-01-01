У центрі Рожища зайнялася господарська споруда. ФОТО





Займання трапилося 12 липня близько 23:00. Про це



Пожежу ліквідовували вогнеборці. Як стало відомо, горіла господарська споруда.



«Було чути щось, наче, постріли. А то шифер стріляв від вогню», – розповідають свідки.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу вулиці Кондратюка у центрі міста Рожище сталася пожежа.Займання трапилося 12 липня близько 23:00. Про це Район.Рожище повідомили очевидці події.Пожежу ліквідовували вогнеборці. Як стало відомо, горіла господарська споруда.«Було чути щось, наче, постріли. А то шифер стріляв від вогню», – розповідають свідки.

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