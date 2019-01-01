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У центрі Рожища зайнялася господарська споруда. ФОТО

У центрі Рожища зайнялася господарська споруда. ФОТО
Поблизу вулиці Кондратюка у центрі міста Рожище сталася пожежа.

Займання трапилося 12 липня близько 23:00. Про це Район.Рожище повідомили очевидці події.

Пожежу ліквідовували вогнеборці. Як стало відомо, горіла господарська споруда.

«Було чути щось, наче, постріли. А то шифер стріляв від вогню», – розповідають свідки.

У центрі Рожища зайнялася господарська споруда. ФОТО
У центрі Рожища зайнялася господарська споруда. ФОТО
У центрі Рожища зайнялася господарська споруда. ФОТО
У центрі Рожища зайнялася господарська споруда. ФОТО


Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.

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Теги: пожежа, вогонь, Луцьк, Рожище, Волинь
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