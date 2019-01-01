На Львівщині потяг на смерть збив жінку





Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає



"Інцидент трапився за участі пасажирського потягу номер 145 "Київ- Ужгород". Затримка потягу становила півтори години.



Поліція з’ясовує обставини інциденту",- повідомили у департаменті.

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