На Львівщині потяг на смерть збив жінку
Сьогодні, 12:54
У Львівській області, на перегоні Тухля - Славське, пасажирський поїзд на смерть збив жінку.
Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.
"Інцидент трапився за участі пасажирського потягу номер 145 "Київ- Ужгород". Затримка потягу становила півтори години.
Поліція з’ясовує обставини інциденту",- повідомили у департаменті.
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Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.
"Інцидент трапився за участі пасажирського потягу номер 145 "Київ- Ужгород". Затримка потягу становила півтори години.
Поліція з’ясовує обставини інциденту",- повідомили у департаменті.
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