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На Львівщині потяг на смерть збив жінку

На Львівщині потяг на смерть збив жінку
У Львівській області, на перегоні Тухля - Славське, пасажирський поїзд на смерть збив жінку.

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.

"Інцидент трапився за участі пасажирського потягу номер 145 "Київ- Ужгород". Затримка потягу становила півтори години.

Поліція з’ясовує обставини інциденту",- повідомили у департаменті.

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Теги: потяг, смерть
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