У Луцьку можна придбати житло з відтермінуванням до 4 років*





Про це пише



А поки триває підготовка до початку зведення цієї масштабної будівлі, «Район.Луцьк» розповідає про перебіг робіт на четвертому та п'ятому об'єктах ЖК «Супернова», в яких розкупили майже всі квартири, проте компанія «Інвестор» - відповідальний забудовник, який інформує клієнтів про стан будівництва доки воно не завершиться.



Отож, у четвертому будинку поклали теплу підлогу та заливають стяжку. Всередині працюють штукатури, а зовні завершили фасад, який тепер чудово гармонією з сусідніми будівлями. Також біля цієї багатоповерхівки почали благоустрії території, зокрема, облаштовують парковку.



На п'ятому будинку мурують восьмий поверх.



А тепер повертаємося до сьомого будинку.



Із стартом продажів квартир у ньому діє спецпропозиція для найактивніших: лише перші 10 квартир – за ціною 15 000 гривень за квадрат. Така акція поширюється на двокімнатні квартири площею 62,72 квадратів і діє лише за умови повної оплати.



Решту квартир (окрім десяти акційних) мають ціну – від 16 000 гривень за квадрат.



Можливі різні варіанти відтермінування залежно від того, у якій секції розташована квартира (за ціною квадратного метра від 16 000 гривень):



1-2 секції – на 24 місяці;

3-4 секції – на 36 місяців;

5-6 секції – 48 місцяів.

При цьому перший внесок – 30%.



Для тих, хто відразу платить більшу суму – від 50% і до 100% – діють знижки.



За більш детальною інформацією що купівлі житла в ЖК «Супернова» звертайтеся у відділ продажу:



096 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



Facebook: facebook.com/investorlutsk/



Instagram: bud.investor



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