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У Луцьку можна придбати житло з відтермінуванням до 4 років*

У Луцьку можна придбати житло з відтермінуванням до 4 років*
Все менше часу лишається до початку будівництва унікального сьомого будинку в житловому комплексі «Супернова», який в Луцьку зводить будівельна компанія «Інвестор». Ця будівля вирізнятиметься на фоні перших п'яти будинків ЖК формою та плануванням. А ще тут вперше у «Суперновій» з’являться трикімнатні квартири, а на першому поверсі облаштують комерційні приміщення (продовольчий магазин, кафе, перукарня, спортзал, хімчистка, відділення банку та «Нової пошти»).

Про це пише Район.Луцьк

А поки триває підготовка до початку зведення цієї масштабної будівлі, «Район.Луцьк» розповідає про перебіг робіт на четвертому та п'ятому об'єктах ЖК «Супернова», в яких розкупили майже всі квартири, проте компанія «Інвестор» - відповідальний забудовник, який інформує клієнтів про стан будівництва доки воно не завершиться.

Отож, у четвертому будинку поклали теплу підлогу та заливають стяжку. Всередині працюють штукатури, а зовні завершили фасад, який тепер чудово гармонією з сусідніми будівлями. Також біля цієї багатоповерхівки почали благоустрії території, зокрема, облаштовують парковку.

На п'ятому будинку мурують восьмий поверх.

А тепер повертаємося до сьомого будинку.

Із стартом продажів квартир у ньому діє спецпропозиція для найактивніших: лише перші 10 квартир – за ціною 15 000 гривень за квадрат. Така акція поширюється на двокімнатні квартири площею 62,72 квадратів і діє лише за умови повної оплати.

Решту квартир (окрім десяти акційних) мають ціну – від 16 000 гривень за квадрат.

Можливі різні варіанти відтермінування залежно від того, у якій секції розташована квартира (за ціною квадратного метра від 16 000 гривень):

1-2 секції – на 24 місяці;
3-4 секції – на 36 місяців;
5-6 секції – 48 місцяів.
При цьому перший внесок – 30%.

Для тих, хто відразу платить більшу суму – від 50% і до 100% – діють знижки.

За більш детальною інформацією що купівлі житла в ЖК «Супернова» звертайтеся у відділ продажу:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor
У Луцьку можна придбати житло з відтермінуванням до 4 років*
У Луцьку можна придбати житло з відтермінуванням до 4 років*
У Луцьку можна придбати житло з відтермінуванням до 4 років*
У Луцьку можна придбати житло з відтермінуванням до 4 років*
У Луцьку можна придбати житло з відтермінуванням до 4 років*
У Луцьку можна придбати житло з відтермінуванням до 4 років*
У Луцьку можна придбати житло з відтермінуванням до 4 років*
У Луцьку можна придбати житло з відтермінуванням до 4 років*
У Луцьку можна придбати житло з відтермінуванням до 4 років*
У Луцьку можна придбати житло з відтермінуванням до 4 років*
У Луцьку можна придбати житло з відтермінуванням до 4 років*
У Луцьку можна придбати житло з відтермінуванням до 4 років*
У Луцьку можна придбати житло з відтермінуванням до 4 років*
У Луцьку можна придбати житло з відтермінуванням до 4 років*
У Луцьку можна придбати житло з відтермінуванням до 4 років*
У Луцьку можна придбати житло з відтермінуванням до 4 років*

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Теги: Інвестор
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