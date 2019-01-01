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Лучани скаржаться на зарослі бур'яном двори. ФОТО

Лучани скаржаться на зарослі бур'яном двори. ФОТО
На проспекті Соборності у Луцьку – зарослий бур'яном двір.

Про це ВолиньUA інформують мешканці будинку.

Жителі дворів нарікають на бездіяльність ЖЕКу і те, що через такі хащі неможливо гуляти з дітьми, адже там може чатувати небезпека.

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Теги: Луцьк, благоустрій, ЖКГ
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