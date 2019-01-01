Лучани скаржаться на зарослі бур'яном двори. ФОТО
Сьогодні, 14:15
На проспекті Соборності у Луцьку – зарослий бур'яном двір.
Про це ВолиньUA інформують мешканці будинку.
Жителі дворів нарікають на бездіяльність ЖЕКу і те, що через такі хащі неможливо гуляти з дітьми, адже там може чатувати небезпека.
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Про це ВолиньUA інформують мешканці будинку.
Жителі дворів нарікають на бездіяльність ЖЕКу і те, що через такі хащі неможливо гуляти з дітьми, адже там може чатувати небезпека.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повідомили, чому зупинилися луцькі ліфти. ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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