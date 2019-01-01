Лучани скаржаться на зарослі бур'яном двори. ФОТО





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Жителі дворів нарікають на бездіяльність ЖЕКу і те, що через такі хащі неможливо гуляти з дітьми, адже там може чатувати небезпека.



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