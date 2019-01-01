У волинянина з гаража вкрали двигун, ячмінь та п'ять мішків цементу
Сьогодні, 15:10
У мешканця села Губин Перший обікрали гараж.
Про це пише Волинь Нова.
Зловмисники взяли електродриль, електродвигун потужністю 12 кВт, п’ять мішків цементу та 200 кілограмів ячменю.
Всередину злодії проникли, перерізавши металевий стержень навісного замка.
Сумою збитків власник назвав 18120 гривень.
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Про це пише Волинь Нова.
Зловмисники взяли електродриль, електродвигун потужністю 12 кВт, п’ять мішків цементу та 200 кілограмів ячменю.
Всередину злодії проникли, перерізавши металевий стержень навісного замка.
Сумою збитків власник назвав 18120 гривень.
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