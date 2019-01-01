вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинянина з гаража вкрали двигун, ячмінь та п'ять мішків цементу

У волинянина з гаража вкрали двигун, ячмінь та п'ять мішків цементу
У мешканця села Губин Перший обікрали гараж.

Про це пише Волинь Нова.

Зловмисники взяли електродриль, електродвигун потужністю 12 кВт, п’ять мішків цементу та 200 кілограмів ячменю.

Всередину злодії проникли, перерізавши металевий стержень навісного замка.

Сумою збитків власник назвав 18120 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Засудили чоловіка, який «замінував» сцену у Ковелі
Сьогодні, 16:15
У волинському місті виявили підозрілий предмет: викликали вибухотехніків з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 15:56
У волинянина з гаража вкрали двигун, ячмінь та п'ять мішків цементу
Сьогодні, 15:10
У центрі Рожища зайнялася господарська споруда. ФОТО
Сьогодні, 14:30
Лучани скаржаться на зарослі бур'яном двори. ФОТО
Сьогодні, 14:15
Схожі новини
На Волині чоловік вкрав автівку На Волині чоловік вкрав автівку
12 липень, 11:10
У селі на Волині злодій обікрав будинок У селі на Волині злодій обікрав будинок
11 липень, 08:40
Судили молодика, який обманом зняв гроші з картки волинянина Судили молодика, який обманом зняв гроші з картки волинянина
09 липень, 15:41
На Волині злодії обчистили декілька гаражів На Волині злодії обчистили декілька гаражів
09 липень, 08:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Засудили чоловіка, який «замінував» сцену у Ковелі
Сьогодні, 16:15
 0
У волинському місті виявили підозрілий предмет: викликали вибухотехніків з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 15:56
 0
У волинянина з гаража вкрали двигун, ячмінь та п'ять мішків цементу
Сьогодні, 15:10
 0
У центрі Рожища зайнялася господарська споруда. ФОТО
Сьогодні, 14:30
 0
Лучани скаржаться на зарослі бур'яном двори. ФОТО
Сьогодні, 14:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿