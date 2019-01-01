У волинянина з гаража вкрали двигун, ячмінь та п'ять мішків цементу





Про це пише



Зловмисники взяли електродриль, електродвигун потужністю 12 кВт, п’ять мішків цементу та 200 кілограмів ячменю.



Всередину злодії проникли, перерізавши металевий стержень навісного замка.



Сумою збитків власник назвав 18120 гривень.

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