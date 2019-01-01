У одному з районів Волині закривають лікарню

Лікарняний заклад у селищі Голоби, засновником якого є Ковельська райдержадміністрація, перебуває в стані припинення діяльності.Про цей факт стало відомо з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, - пише Район.Ковель.Комунальний заклад «Голобська райлікарня № 2 Ковельського району», засновником якого з 10 вересня 1997 року є Ковельська районна державна адміністрація, перебуває в стані припинення з 6 червня 2019 року. Як зазначається на сайті Мінюсту, кредитори можуть заявити свої вимоги до 7 серпня 2019 року.Питання ліквідації, очевидно ж, погоджено з керівником Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання Олегом Самчуком.Ліквідатором юридичної особи є перший заступник голови Ковельської районної державної адміністрації Роман Кульцман. Крім нього до складу ліквідаційної комісії також увійшли Гнатюк Яна Валентинівна та Михальчевська Галина Павлівна, яка є головним бухгалтером централізованої бухгалтерії Ковельського МТМО.