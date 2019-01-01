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У одному з районів Волині закривають лікарню

У одному з районів Волині закривають лікарню
Лікарняний заклад у селищі Голоби, засновником якого є Ковельська райдержадміністрація, перебуває в стані припинення діяльності.

Про цей факт стало відомо з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, - пише Район.Ковель.

Комунальний заклад «Голобська райлікарня № 2 Ковельського району», засновником якого з 10 вересня 1997 року є Ковельська районна державна адміністрація, перебуває в стані припинення з 6 червня 2019 року. Як зазначається на сайті Мінюсту, кредитори можуть заявити свої вимоги до 7 серпня 2019 року.

Питання ліквідації, очевидно ж, погоджено з керівником Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання Олегом Самчуком.

Ліквідатором юридичної особи є перший заступник голови Ковельської районної державної адміністрації Роман Кульцман. Крім нього до складу ліквідаційної комісії також увійшли Гнатюк Яна Валентинівна та Михальчевська Галина Павлівна, яка є головним бухгалтером централізованої бухгалтерії Ковельського МТМО.


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Теги: лікарня, Голоби
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