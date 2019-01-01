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14 липня на Волині: гортаючи календар

14 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження керівник Волинської регіональної філії компанії ПрАТ «Датагруп» Анастасій Мельничук.

Також день народження 14 липня у декана Інститут фізичної культури і здоров’я Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Олександра Бичука (на фото).

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня: жінок з ім’ям Ангеліна та чоловіків, які носять імена Кузьма, Петро, Дем'ян.

Бажаємо усім міцного здоров’я, невичерпного натхнення та удачі.

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13 липень, 23:14
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«Приберіть нах*й свою го*нюшку»: напівголі та п`яні чоловіки гасали по пляжу на БТРі
13 липень, 22:49
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13 липень, 22:17
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