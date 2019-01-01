Зіткнулись два авто та кінна підвода: у кривавій аварії загинуло три людини. ФОТО





Як повідомили кореспондента



Зазначається, що близько 03:40 до Новоград-Волинського відділу поліції від медиків «швидкої» надійшло повідомлення про ДТП із потерпілими. Попередньо, на 252 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Пищева, сталося зіткнення автомобіля Opel Corsa з гужовим возом, керманич якого здійснював розворот у невстановленому місці. Легковик з’їхав у кювет. А на коня наїхав водій Opel Omega, який рухався з учасниками ДТП у попутному напрямку.



Унаслідок аварії від отриманих травм загинула пасажирка підводи. Її керманич і ще один пасажир були доставлені до лікарні, однак, незважаючи на зусилля медиків, врятувати їх не вдалося. Особи загиблих наразі встановлюються. Також медична допомога без госпіталізації надавалась пасажиркам автомобіля «Опель Корса», львів’янкам, 2005 і 1994 років народження. Водії обох легковиків не постраждали.



Поліцейські попередньо кваліфікували подію за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На місці пригоди продовжують працювати слідчі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Житомирщині внаслідок зіткнення легковика з гужовою підводою загинули троє осіб.Як повідомили кореспондента УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в Житомирській області, ДТП за участі гужової підводи та двох легковиків сталась уночі 13 липня у Новоград-Волинському районі.Зазначається, що близько 03:40 до Новоград-Волинського відділу поліції від медиків «швидкої» надійшло повідомлення про ДТП із потерпілими. Попередньо, на 252 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Пищева, сталося зіткнення автомобіля Opel Corsa з гужовим возом, керманич якого здійснював розворот у невстановленому місці. Легковик з’їхав у кювет. А на коня наїхав водій Opel Omega, який рухався з учасниками ДТП у попутному напрямку.Унаслідок аварії від отриманих травм загинула пасажирка підводи. Її керманич і ще один пасажир були доставлені до лікарні, однак, незважаючи на зусилля медиків, врятувати їх не вдалося. Особи загиблих наразі встановлюються. Також медична допомога без госпіталізації надавалась пасажиркам автомобіля «Опель Корса», львів’янкам, 2005 і 1994 років народження. Водії обох легковиків не постраждали.Поліцейські попередньо кваліфікували подію за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На місці пригоди продовжують працювати слідчі.

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