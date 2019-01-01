На Волині викрили цигаркових контрабандистів





Про це повідомили у



Ймовірно, незаконні плани контрабандистів по переміщенню через державний кордон сигарет прикордонники зірвали вже під час безпосередньої їх реалізації. Понад 7 тисяч пачок цигарок та човен правоохоронці вилучили і передали компетентним органам.



Ще одну незаконну оборудку правопорушників викрили прикордонники Луцького загону в пункті пропуску для залізничного сполучення «Ягодин».



Завчасну інформацію про можливе незаконне переміщення через державний кордон тютюнових виробів надали співробітники оперативних підрозділів Північного регіонального управління Держприкордонслужби.



Під час огляду вантажного потягу, що прямував до Польщі, прикордонники та митники серед вантажу щебню виявили приховані 5 пакунків з тютюновими виробами. Знайдені 2 500 пачок сигарети, загальна вартість яких склала понад 57 тисяч гривень, правоохоронці вилучили встановленим порядком.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонники Луцького загону виявили 10 пакунків контрабандних цигарок.Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.Ймовірно, незаконні плани контрабандистів по переміщенню через державний кордон сигарет прикордонники зірвали вже під час безпосередньої їх реалізації. Понад 7 тисяч пачок цигарок та човен правоохоронці вилучили і передали компетентним органам.Ще одну незаконну оборудку правопорушників викрили прикордонники Луцького загону в пункті пропуску для залізничного сполучення «Ягодин».Завчасну інформацію про можливе незаконне переміщення через державний кордон тютюнових виробів надали співробітники оперативних підрозділів Північного регіонального управління Держприкордонслужби.Під час огляду вантажного потягу, що прямував до Польщі, прикордонники та митники серед вантажу щебню виявили приховані 5 пакунків з тютюновими виробами. Знайдені 2 500 пачок сигарети, загальна вартість яких склала понад 57 тисяч гривень, правоохоронці вилучили встановленим порядком.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію