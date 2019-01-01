Як консервують чорницю у волинському лісництві. ФОТО
Сьогодні, 19:32
У консервному цеху, який функціонує при ДП «Маневицьке лісове господарство», уже розпочалась переробка ягід чорниці.
Чорниця – унікальна за своїм складом ягода, яка містить величезну кількість різних вітамінів і мікроелементів, необхідних для правильної роботи нашого організму.
Сезон заготівлі чорниці звичайної у Маневицькому районі у самому розпалі, люди з самого ранку збираються до лісу, щоб зібрати цінну ягоду.
Робота ця досить клопітка. Розпочинається процес із заготівлі: на відповідній ділянці заготівельник збирає ягоди, згодом доставляє на консервний цех, робітники перебирають їх від сторонніх домішок та готують до переробки.
Протерта чорниця з цукром уже після очищення промивається та протирається на протирочній машині. Згодом всю масу разом із підготовленим цукром завантажують у спеціальну плиту, після підігріву маса розфасовується, а згодом стерилізується.
За цим процесом досить цікаво спостерігати, усе відбувається під пильним наглядом начальника консервного цеху, адже дотримання усіх процедур та вимог обов’язкове при переробці.
Чорницю протерту з цукром усі бажаючі можуть придбати у консервному цеху ДП «Маневицьке лісове господарство» та у мережах магазинів «Лісовичок».
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Чорниця – унікальна за своїм складом ягода, яка містить величезну кількість різних вітамінів і мікроелементів, необхідних для правильної роботи нашого організму.
Сезон заготівлі чорниці звичайної у Маневицькому районі у самому розпалі, люди з самого ранку збираються до лісу, щоб зібрати цінну ягоду.
Робота ця досить клопітка. Розпочинається процес із заготівлі: на відповідній ділянці заготівельник збирає ягоди, згодом доставляє на консервний цех, робітники перебирають їх від сторонніх домішок та готують до переробки.
Протерта чорниця з цукром уже після очищення промивається та протирається на протирочній машині. Згодом всю масу разом із підготовленим цукром завантажують у спеціальну плиту, після підігріву маса розфасовується, а згодом стерилізується.
За цим процесом досить цікаво спостерігати, усе відбувається під пильним наглядом начальника консервного цеху, адже дотримання усіх процедур та вимог обов’язкове при переробці.
Чорницю протерту з цукром усі бажаючі можуть придбати у консервному цеху ДП «Маневицьке лісове господарство» та у мережах магазинів «Лісовичок».
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