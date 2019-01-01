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Як консервують чорницю у волинському лісництві. ФОТО

Як консервують чорницю у волинському лісництві. ФОТО
У консервному цеху, який функціонує при ДП «Маневицьке лісове господарство», уже розпочалась переробка ягід чорниці.

Чорниця – унікальна за своїм складом ягода, яка містить величезну кількість різних вітамінів і мікроелементів, необхідних для правильної роботи нашого організму.

Сезон заготівлі чорниці звичайної у Маневицькому районі у самому розпалі, люди з самого ранку збираються до лісу, щоб зібрати цінну ягоду.

Робота ця досить клопітка. Розпочинається процес із заготівлі: на відповідній ділянці заготівельник збирає ягоди, згодом доставляє на консервний цех, робітники перебирають їх від сторонніх домішок та готують до переробки.

Протерта чорниця з цукром уже після очищення промивається та протирається на протирочній машині. Згодом всю масу разом із підготовленим цукром завантажують у спеціальну плиту, після підігріву маса розфасовується, а згодом стерилізується.

За цим процесом досить цікаво спостерігати, усе відбувається під пильним наглядом начальника консервного цеху, адже дотримання усіх процедур та вимог обов’язкове при переробці.

Чорницю протерту з цукром усі бажаючі можуть придбати у консервному цеху ДП «Маневицьке лісове господарство» та у мережах магазинів «Лісовичок».

Як консервують чорницю у волинському лісництві. ФОТО
Як консервують чорницю у волинському лісництві. ФОТО
Як консервують чорницю у волинському лісництві. ФОТО
Як консервують чорницю у волинському лісництві. ФОТО
Як консервують чорницю у волинському лісництві. ФОТО
Як консервують чорницю у волинському лісництві. ФОТО

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Теги: Волинь, лісівники, заготівля
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