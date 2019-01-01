У Луцьку легковик втаранився в тролейбус. ФОТО
Сьогодні, 21:21
В обласному центрі Волині легкова автівка зіткнулася з тролейбусом.
Аварія сталася на Київському майдані у Луцьку, - про це повідомляє користувач Viktor Viy у спільноті АвтоАндони Луцька у Facebook.
Легковик стукнувся з тролейбусом на Київському майдані у Луцьку. На місці ДТП працює екіпаж патрульної поліції.
За попередньою інформацією під час аварії ніхто не постраждав.
З фото, наданих користувачами Facebook видно, що легковий автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень.
Відео з місця аварії можна подивитися ТУТ
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Аварія сталася на Київському майдані у Луцьку, - про це повідомляє користувач Viktor Viy у спільноті АвтоАндони Луцька у Facebook.
Легковик стукнувся з тролейбусом на Київському майдані у Луцьку. На місці ДТП працює екіпаж патрульної поліції.
За попередньою інформацією під час аварії ніхто не постраждав.
З фото, наданих користувачами Facebook видно, що легковий автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень.
Відео з місця аварії можна подивитися ТУТ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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