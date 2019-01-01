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У Луцьку легковик втаранився в тролейбус. ФОТО

У Луцьку легковик втаранився в тролейбус. ФОТО
В обласному центрі Волині легкова автівка зіткнулася з тролейбусом.

Аварія сталася на Київському майдані у Луцьку, - про це повідомляє користувач Viktor Viy у спільноті АвтоАндони Луцька у Facebook.

Легковик стукнувся з тролейбусом на Київському майдані у Луцьку. На місці ДТП працює екіпаж патрульної поліції.

За попередньою інформацією під час аварії ніхто не постраждав.
З фото, наданих користувачами Facebook видно, що легковий автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень.
У Луцьку легковик втаранився в тролейбус. ФОТО
У Луцьку легковик втаранився в тролейбус. ФОТО

У Луцьку легковик втаранився в тролейбус. ФОТО
У Луцьку легковик втаранився в тролейбус. ФОТО


Відео з місця аварії можна подивитися ТУТ

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Теги: Волинь, ДТП, Луцьк
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