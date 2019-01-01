Померла працівниця луцького лялькового театру
13 липень, 23:14
У Луцьку померла багаторічна працівниця Волинського академічного обласного театру ляльок.
Про це йдеться на сторінці театру у Facebook.
"Колектив театру глибоко сумує з приводу передчасної смерті Валентини Савош. Висловлюємо своє щире співчуття заслуженому артисту України Петру Савошу, всій його родині, рідним та близьким. Поділяємо Ваш біль та горе. Важко знайти такі слова, які б зменшили біль від втрати рідної та близької людини. Обірвалося життя усміхненої, чудової людини, яка працювала в театрі з моменту його створення і вірно служила мистецтву театру ляльок", - йдеться у дописі
Колеги зазначають, що Валентина Іванівна була професіоналом з щирим серцем та сонячною душею.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щире співчуття рідним та близьким померлої.
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Про це йдеться на сторінці театру у Facebook.
"Колектив театру глибоко сумує з приводу передчасної смерті Валентини Савош. Висловлюємо своє щире співчуття заслуженому артисту України Петру Савошу, всій його родині, рідним та близьким. Поділяємо Ваш біль та горе. Важко знайти такі слова, які б зменшили біль від втрати рідної та близької людини. Обірвалося життя усміхненої, чудової людини, яка працювала в театрі з моменту його створення і вірно служила мистецтву театру ляльок", - йдеться у дописі
Колеги зазначають, що Валентина Іванівна була професіоналом з щирим серцем та сонячною душею.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щире співчуття рідним та близьким померлої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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