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Померла працівниця луцького лялькового театру

Померла працівниця луцького лялькового театру
У Луцьку померла багаторічна працівниця Волинського академічного обласного театру ляльок.

Про це йдеться на сторінці театру у Facebook.

"Колектив театру глибоко сумує з приводу передчасної смерті Валентини Савош. Висловлюємо своє щире співчуття заслуженому артисту України Петру Савошу, всій його родині, рідним та близьким. Поділяємо Ваш біль та горе. Важко знайти такі слова, які б зменшили біль від втрати рідної та близької людини. Обірвалося життя усміхненої, чудової людини, яка працювала в театрі з моменту його створення і вірно служила мистецтву театру ляльок", - йдеться у дописі

Колеги зазначають, що Валентина Іванівна була професіоналом з щирим серцем та сонячною душею.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щире співчуття рідним та близьким померлої.

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Теги: Валентина Савош
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