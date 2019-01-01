Померла працівниця луцького лялькового театру

У Луцьку померла багаторічна працівниця Волинського академічного обласного театру ляльок.Про це йдеться на сторінці театру у Facebook."Колектив театру глибоко сумує з приводу передчасної смерті. Висловлюємо своє щире співчуття заслуженому артисту України, всій його родині, рідним та близьким. Поділяємо Ваш біль та горе. Важко знайти такі слова, які б зменшили біль від втрати рідної та близької людини. Обірвалося життя усміхненої, чудової людини, яка працювала в театрі з моменту його створення і вірно служила мистецтву театру ляльок", - йдеться у дописіКолеги зазначають, що Валентина Іванівна була професіоналом з щирим серцем та сонячною душею.Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щире співчуття рідним та близьким померлої.