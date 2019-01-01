«Волинь» та «Карпати» не виявили сильнішого у західноукраїнському дербі
Сьогодні, 03:24
Після суперників з Першої та Другої ліг «Волинь» почала екзаменувати суперників із елітного дивізіону українського футболу.
За іронією долі, цього разу підопічні Андрія Тлумака знову грали проти колишньої команди нашого керманича, - йдеться на сайті луцького клубу.
Весь матч відзначився фактично рівною грою, яка запам’яталася навіть більше боротьбою на кожному клаптику поля, аніж великою кількістю гольових можливостей – арбітру не раз доводилося зупиняти гру свистками та виймати з кишені жовту картку.
Найкращий момент у «Волині» в першому таймі був у Дениса Кожанова, який не зумів реалізувати вихід віч-на-віч із голкіпером «Карпат». А під завісу матчу в схожій ситуації міг забивати у ворота львів’ян Назар Мельничук. Утім, фінальний свисток арбітра сигналізував про безгольову нічию в контрольному західноукраїнському дербі.
Надалі команда продовжить підготовку до нового сезону та пробуде на закарпатському зборі до 18 липня. А 19 липня – зіграє у Луцьку фінальний спаринг проти ще однією команди із Прем’єр-ліги – ФК «Львова».
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За іронією долі, цього разу підопічні Андрія Тлумака знову грали проти колишньої команди нашого керманича, - йдеться на сайті луцького клубу.
Весь матч відзначився фактично рівною грою, яка запам’яталася навіть більше боротьбою на кожному клаптику поля, аніж великою кількістю гольових можливостей – арбітру не раз доводилося зупиняти гру свистками та виймати з кишені жовту картку.
Найкращий момент у «Волині» в першому таймі був у Дениса Кожанова, який не зумів реалізувати вихід віч-на-віч із голкіпером «Карпат». А під завісу матчу в схожій ситуації міг забивати у ворота львів’ян Назар Мельничук. Утім, фінальний свисток арбітра сигналізував про безгольову нічию в контрольному західноукраїнському дербі.
Надалі команда продовжить підготовку до нового сезону та пробуде на закарпатському зборі до 18 липня. А 19 липня – зіграє у Луцьку фінальний спаринг проти ще однією команди із Прем’єр-ліги – ФК «Львова».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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