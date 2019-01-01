«Волинь» та «Карпати» не виявили сильнішого у західноукраїнському дербі

Після суперників з Першої та Другої ліг «Волинь» почала екзаменувати суперників із елітного дивізіону українського футболу.За іронією долі, цього разу підопічнізнову грали проти колишньої команди нашого керманича, - йдеться на сайті луцького клубу.Весь матч відзначився фактично рівною грою, яка запам’яталася навіть більше боротьбою на кожному клаптику поля, аніж великою кількістю гольових можливостей – арбітру не раз доводилося зупиняти гру свистками та виймати з кишені жовту картку.Найкращий момент у «Волині» в першому таймі був у, який не зумів реалізувати вихід віч-на-віч із голкіпером «Карпат». А під завісу матчу в схожій ситуації міг забивати у ворота львів’ян. Утім, фінальний свисток арбітра сигналізував про безгольову нічию в контрольному західноукраїнському дербі.Надалі команда продовжить підготовку до нового сезону та пробуде на закарпатському зборі до 18 липня. А 19 липня – зіграє у Луцьку фінальний спаринг проти ще однією команди із Прем’єр-ліги – ФК «Львова».