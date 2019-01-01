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«Укртранснафта» почала транспортувати американську нафту

«Укртранснафта» почала транспортувати американську нафту
АТ "Укртранснафта" розпочала транспортування американської нафти на Кременчуцький НПЗ.

Про це повідомляє УНН, посилаючись на прес-службу компанії.

"Сьогодні, 13 липня, АТ "Укртранснафта" після перевірки якісних показників розпочало прийом до нафтотранспорної системи нафти сорту Bakken, яку наприкінці минулого тижня доставили танкером зі США для потреб Кременчуцького нафтопереробного заводу", - йдеться в повідомленні.

Як вказано, після підтвердження відповідності показників сировини, "Укртранснафта" розпочала прийом нафти для подальшого її транспортування нафтопроводом "Одеса-Кременчук" на потужності Кременчуцького НПЗ.

Нагадаємо, 6 липня на нафтовому терміналі Одеського порту почали вивантажувати першу в історії України партію нафти зі США.

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Теги: Україна
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