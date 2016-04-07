В яких містах українці заробляють найбільше





Про це для розповів фінансовий експерт Олексій Кущ, - пише



"До того ж у нас неоднорідна структура доходів громадян. Зарплата становить приблизно 50% всіх заробітків. Соціальна державна допомога, пенсії, стипендії - 35", - пояснює фінансист.



За його словами, минулі роки людям вдавалося заощаджувати 1-2% від доходів. Зараз вони активно витрачають гроші, які зекономили раніше.



"Частина українців їде працювати за кордон. Додому фактично пересилають 7-8 мільярдів доларів. Це тільки 10% від усіх витрат та доходів українців. Торік останні становили близько 2,5 трильйонів гривень. Тому переоцінювати роль грошей від трудових мігрантів не варто", - пояснює він.



В Україні найбільше заробляють у Києві та області, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі. Найменше - у малонаселених аграрних регіонах. Наприклад, Чернігівська обл.



"На Заході доходи теж не великі. Офіційна статистика не враховує гроші заробітчан. Водночас у регіоні мешканці називають свої доходи середніми. Адже звикли розраховувати на власні сили - займаються підприємництвом чи їдуть працювати за кордон. У промислових районах на Сході України люди скаржаться на низькі доходи. Вони звикли все життя працювати на одній роботі та отримувати допомогу від держави", - підсумовує Олексій Кущ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2017-2018 роках доходи українців зросли на 10-15%, але у 2019 темпи розростання сповільнилися до 7%.Про це для розповів фінансовий експерт Олексій Кущ, - пише Gazeta.ua. "До того ж у нас неоднорідна структура доходів громадян. Зарплата становить приблизно 50% всіх заробітків. Соціальна державна допомога, пенсії, стипендії - 35", - пояснює фінансист.За його словами, минулі роки людям вдавалося заощаджувати 1-2% від доходів. Зараз вони активно витрачають гроші, які зекономили раніше."Частина українців їде працювати за кордон. Додому фактично пересилають 7-8 мільярдів доларів. Це тільки 10% від усіх витрат та доходів українців. Торік останні становили близько 2,5 трильйонів гривень. Тому переоцінювати роль грошей від трудових мігрантів не варто", - пояснює він.В Україні найбільше заробляють у Києві та області, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі. Найменше - у малонаселених аграрних регіонах. Наприклад, Чернігівська обл."На Заході доходи теж не великі. Офіційна статистика не враховує гроші заробітчан. Водночас у регіоні мешканці називають свої доходи середніми. Адже звикли розраховувати на власні сили - займаються підприємництвом чи їдуть працювати за кордон. У промислових районах на Сході України люди скаржаться на низькі доходи. Вони звикли все життя працювати на одній роботі та отримувати допомогу від держави", - підсумовує Олексій Кущ.

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