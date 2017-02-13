На Рівненщині від вибуху загинули двоє дітей





У сейфі стався вибух невідомого пристрою, внаслідок вибуху діти загинули, - пише



Як повідомляють джерела, сьогодні, 13 липня 2019 року, в денний час, близько 12:00, в Рівненській області двоє дітей - 13-річний хлопчик і 12-річна дівчинка - гостювали дідуся, спробували відкрити металевий сейф. Із сейфа діти дістали невідомий предмет, який вибухнув. В результаті вибуху діти померли на місці події.



На місці події працювала слідчо-оперативна група. Дід загиблих дітей затриманий. За фактом вибуху і загибелі дітей відкрито кримінальне провадження. Встановлюється, який саме вибуховий пристрій знаходився в сейфі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Рівненській області сталася трагічна подія - двоє дітей намагалися відкрити дідусів сейф і підірвалися.У сейфі стався вибух невідомого пристрою, внаслідок вибуху діти загинули, - пише «Кримінал» Як повідомляють джерела, сьогодні, 13 липня 2019 року, в денний час, близько 12:00, в Рівненській області двоє дітей - 13-річний хлопчик і 12-річна дівчинка - гостювали дідуся, спробували відкрити металевий сейф. Із сейфа діти дістали невідомий предмет, який вибухнув. В результаті вибуху діти померли на місці події.На місці події працювала слідчо-оперативна група. Дід загиблих дітей затриманий. За фактом вибуху і загибелі дітей відкрито кримінальне провадження. Встановлюється, який саме вибуховий пристрій знаходився в сейфі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію