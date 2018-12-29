Шахраї видурили у волинянина понад 11 тисяч гривень

Днями до поліції Волині звернулося двоє волинян із заявами про те, що їх ошукали шахраї.Загалом зловмисники шляхом обману та зловживання довірою видурили у двох волинян майже 16 тисяч гривень, - пише Район.Іваничі.За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження, - інформують у секторі комунікації поліції Волинської області.Зокрема, до Нововолинського відділення поліції звернувся 35-річний житель Іваничівського району із заявою про шахрайство. Волинянин розповів, що під приводом отримання кредиту його ошукали на понад 11 тис. грн.. Гроші потерпілий перерахував через термінал самообслуговування на банківський рахунок.За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.Поліція вкотре застерігає громадян про можливі види шахрайств і закликає бути обачними та берегти своє майно і гроші від злочинних посягань.