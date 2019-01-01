2 тисячі кілометрів на велосипеді: волинянин вирушив у шалену подорож до Франції

Богдан Ліпич з Каменя-Каширського вирушив у велоподорож Європою, в якій проїде більше двох тисяч кілометрів.



В четвер, 11 липня стартувала велоподорож Богдана Ліпича з міста Камінь-Каширський, – пише



«Я вирушив у велоподорож Європою. Моя мета – проїхати більше 2 тисячі кілометрів за маршрутом Волинь-Варшава-Берлін-Амстердам-Брюссель-Париж. Хто бажає підтримати мене – стежте за дописами на сторінці у Facebook», – пише Богдан.



Екстримал каже, що багато хто не вірить, що він вирішив поїхати велосипедом аж до Франції і думають, що жартує.



У Камені-Каширському Богдан Ліпич відвідав місцевий ринок. Скуштував пиріжок з картоплею, снікерс і поїхав далі.



«У дорозі мене спіймав дощ. Довелось заїхати в магазин. Придбав ще один плащ через лінь діставати той, якого взяв з дому. Та тільки вийшов з магазину - дощ закінчився», – повідомляє про таку халепу Богдан.



Станом на сьогодні Богдан Ліпич уже подорожує дорогами Польщі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. з Каменя-Каширського вирушив у велоподорож Європою, в якій проїде більше двох тисяч кілометрів.В четвер, 11 липня стартувала велоподорож Богдана Ліпича з міста Камінь-Каширський, – пише «Район.Камінь-Каширський» «Я вирушив у велоподорож Європою. Моя мета – проїхати більше 2 тисячі кілометрів за маршрутом Волинь-Варшава-Берлін-Амстердам-Брюссель-Париж. Хто бажає підтримати мене – стежте за дописами на сторінці у Facebook», – пише Богдан.Екстримал каже, що багато хто не вірить, що він вирішив поїхати велосипедом аж до Франції і думають, що жартує.У Камені-Каширському Богдан Ліпич відвідав місцевий ринок. Скуштував пиріжок з картоплею, снікерс і поїхав далі.«У дорозі мене спіймав дощ. Довелось заїхати в магазин. Придбав ще один плащ через лінь діставати той, якого взяв з дому. Та тільки вийшов з магазину - дощ закінчився», – повідомляє про таку халепу Богдан.Станом на сьогодні Богдан Ліпич уже подорожує дорогами Польщі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію