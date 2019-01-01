2 тисячі кілометрів на велосипеді: волинянин вирушив у шалену подорож до Франції
Сьогодні, 09:10
Богдан Ліпич з Каменя-Каширського вирушив у велоподорож Європою, в якій проїде більше двох тисяч кілометрів.
В четвер, 11 липня стартувала велоподорож Богдана Ліпича з міста Камінь-Каширський, – пише «Район.Камінь-Каширський».
«Я вирушив у велоподорож Європою. Моя мета – проїхати більше 2 тисячі кілометрів за маршрутом Волинь-Варшава-Берлін-Амстердам-Брюссель-Париж. Хто бажає підтримати мене – стежте за дописами на сторінці у Facebook», – пише Богдан.
Екстримал каже, що багато хто не вірить, що він вирішив поїхати велосипедом аж до Франції і думають, що жартує.
У Камені-Каширському Богдан Ліпич відвідав місцевий ринок. Скуштував пиріжок з картоплею, снікерс і поїхав далі.
«У дорозі мене спіймав дощ. Довелось заїхати в магазин. Придбав ще один плащ через лінь діставати той, якого взяв з дому. Та тільки вийшов з магазину - дощ закінчився», – повідомляє про таку халепу Богдан.
Станом на сьогодні Богдан Ліпич уже подорожує дорогами Польщі.
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В четвер, 11 липня стартувала велоподорож Богдана Ліпича з міста Камінь-Каширський, – пише «Район.Камінь-Каширський».
«Я вирушив у велоподорож Європою. Моя мета – проїхати більше 2 тисячі кілометрів за маршрутом Волинь-Варшава-Берлін-Амстердам-Брюссель-Париж. Хто бажає підтримати мене – стежте за дописами на сторінці у Facebook», – пише Богдан.
Екстримал каже, що багато хто не вірить, що він вирішив поїхати велосипедом аж до Франції і думають, що жартує.
У Камені-Каширському Богдан Ліпич відвідав місцевий ринок. Скуштував пиріжок з картоплею, снікерс і поїхав далі.
«У дорозі мене спіймав дощ. Довелось заїхати в магазин. Придбав ще один плащ через лінь діставати той, якого взяв з дому. Та тільки вийшов з магазину - дощ закінчився», – повідомляє про таку халепу Богдан.
Станом на сьогодні Богдан Ліпич уже подорожує дорогами Польщі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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