Яке свято 14 липня: чого не можна робити у цей день

Косми і Даміана Римських.



Свято пов'язане з безліччю традицій і прикмет. Так, якщо на Кузьминки з'являвся Червоний місяць - варто чекати негоди. Якщо краї місяця трохи розмиті, біда буде дуже важкою. Пише



На Кузьминки не можна починати нічого нового, поки не доробиш старе. Інакше треба чекати нещастя.



Якщо на деревах багато жовтого листя - зима настане рано.



Всі сни, що приснилась на 14 липня - віщі. Якщо присниться ключ або старовинна книга, скоро у вашому житті будуть зміни.



Якщо у цей день не почати косити сіно, зробити запаси на зиму можна і не встигнути.



Вважалося, що на Кузьминки можна дізнатися, хто розпускає про вас чутки. А якщо з'ясувати - то обов'язково потрібно провчити базіку громадським осудом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 14 липня, відзначається народне свято Літні Кузьминки. Православні християни у цей день вшановують пам'ять мучеників братівРимських.Свято пов'язане з безліччю традицій і прикмет. Так, якщо на Кузьминки з'являвся Червоний місяць - варто чекати негоди. Якщо краї місяця трохи розмиті, біда буде дуже важкою. Пише Знай.uа На Кузьминки не можна починати нічого нового, поки не доробиш старе. Інакше треба чекати нещастя.Якщо на деревах багато жовтого листя - зима настане рано.Всі сни, що приснилась на 14 липня - віщі. Якщо присниться ключ або старовинна книга, скоро у вашому житті будуть зміни.Якщо у цей день не почати косити сіно, зробити запаси на зиму можна і не встигнути.Вважалося, що на Кузьминки можна дізнатися, хто розпускає про вас чутки. А якщо з'ясувати - то обов'язково потрібно провчити базіку громадським осудом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію