вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Яке свято 14 липня: чого не можна робити у цей день

Яке свято 14 липня: чого не можна робити у цей день
У неділю, 14 липня, відзначається народне свято Літні Кузьминки. Православні християни у цей день вшановують пам'ять мучеників братів Косми і Даміана Римських.

Свято пов'язане з безліччю традицій і прикмет. Так, якщо на Кузьминки з'являвся Червоний місяць - варто чекати негоди. Якщо краї місяця трохи розмиті, біда буде дуже важкою. Пише Знай.uа.

На Кузьминки не можна починати нічого нового, поки не доробиш старе. Інакше треба чекати нещастя.

Якщо на деревах багато жовтого листя - зима настане рано.

Всі сни, що приснилась на 14 липня - віщі. Якщо присниться ключ або старовинна книга, скоро у вашому житті будуть зміни.

Якщо у цей день не почати косити сіно, зробити запаси на зиму можна і не встигнути.

Вважалося, що на Кузьминки можна дізнатися, хто розпускає про вас чутки. А якщо з'ясувати - то обов'язково потрібно провчити базіку громадським осудом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 14 липня, яке свято, традиції, християнство, церква, літні Кузьминки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яке свято 14 липня: чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 10:49
Новий головний патрульний Волині розповів про свій перший улов та «рибні» місця
Сьогодні, 10:04
У Луцьку помер колишній начальник управління освіти – прощатися будуть сьогодні
Сьогодні, 09:34
2 тисячі кілометрів на велосипеді: волинянин вирушив у шалену подорож до Франції
Сьогодні, 09:10
Волиняни зробили з дзвінниці мистецьку галерею. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
Яке свято 13 липня та чому сьогодні можна їсти усе, що захочеться Яке свято 13 липня та чому сьогодні можна їсти усе, що захочеться
13 липень, 10:57
30 червня: яке сьогодні свято та чому радять розводити багаття і варити яйця 30 червня: яке сьогодні свято та чому радять розводити багаття і варити яйця
30 червень, 09:22
Яке свято 17 червня: що потрібно обов'язково зробити в цей день Яке свято 17 червня: що потрібно обов'язково зробити в цей день
17 червень, 09:17
Владика Михаїл: Неправильними є терміни «католицьке Різдво» і «православне Різдво» Владика Михаїл: Неправильними є терміни «католицьке Різдво» і «православне Різдво»
22 листопад, 2017, 15:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яке свято 14 липня: чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 10:49
 0
Новий головний патрульний Волині розповів про свій перший улов та «рибні» місця
Сьогодні, 10:04
 0
У Луцьку помер колишній начальник управління освіти – прощатися будуть сьогодні
Сьогодні, 09:34
 0
2 тисячі кілометрів на велосипеді: волинянин вирушив у шалену подорож до Франції
Сьогодні, 09:10
 0
Волиняни зробили з дзвінниці мистецьку галерею. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿