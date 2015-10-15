У нещодавно реформованому монастирі на Волині відзначили перше храмове свято. ФОТО





Про це інформує Володимир-Волинська єпархія ПЦУ, – пише



Нагадаємо, що нещодавно на прохання єпископа Матфея за рішенням Священного Синоду статут жіночого монастиря Різдва Христового, був змінений на чоловічий монастир в честь дванадцяти апостолів.



Архієрейську літургію у домовому храмі монастиря звершили керуючий єпархією Преосвященний єпископ Матфей та митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко) у співслужінні запрошеного духовенства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 липня 2019 року, чоловічий монастир на честь Собору святих 12-ти апостолів м. Володимир-Волинський відзначив перше храмове свято.Про це інформує Володимир-Волинська єпархія ПЦУ, – пише «Волинь.UA» Нагадаємо, що нещодавно на прохання єпископаза рішенням Священного Синоду статут жіночого монастиря Різдва Христового, бувв честь дванадцяти апостолів.Архієрейську літургію у домовому храмі монастиря звершили керуючий єпархією Преосвященний єпископ Матфей та митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський(Драбинко) у співслужінні запрошеного духовенства.

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