У нещодавно реформованому монастирі на Волині відзначили перше храмове свято. ФОТО
Сьогодні, 11:20
13 липня 2019 року, чоловічий монастир на честь Собору святих 12-ти апостолів м. Володимир-Волинський відзначив перше храмове свято.
Про це інформує Володимир-Волинська єпархія ПЦУ, – пише «Волинь.UA».
Нагадаємо, що нещодавно на прохання єпископа Матфея за рішенням Священного Синоду статут жіночого монастиря Різдва Христового, був змінений на чоловічий монастир в честь дванадцяти апостолів.
Архієрейську літургію у домовому храмі монастиря звершили керуючий єпархією Преосвященний єпископ Матфей та митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко) у співслужінні запрошеного духовенства.
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Про це інформує Володимир-Волинська єпархія ПЦУ, – пише «Волинь.UA».
Нагадаємо, що нещодавно на прохання єпископа Матфея за рішенням Священного Синоду статут жіночого монастиря Різдва Христового, був змінений на чоловічий монастир в честь дванадцяти апостолів.
Архієрейську літургію у домовому храмі монастиря звершили керуючий єпархією Преосвященний єпископ Матфей та митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко) у співслужінні запрошеного духовенства.
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