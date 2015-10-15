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У нещодавно реформованому монастирі на Волині відзначили перше храмове свято. ФОТО

У нещодавно реформованому монастирі на Волині відзначили перше храмове свято. ФОТО
13 липня 2019 року, чоловічий монастир на честь Собору святих 12-ти апостолів м. Володимир-Волинський відзначив перше храмове свято.

Про це інформує Володимир-Волинська єпархія ПЦУ, – пише «Волинь.UA».

Нагадаємо, що нещодавно на прохання єпископа Матфея за рішенням Священного Синоду статут жіночого монастиря Різдва Христового, був змінений на чоловічий монастир в честь дванадцяти апостолів.

Архієрейську літургію у домовому храмі монастиря звершили керуючий єпархією Преосвященний єпископ Матфей та митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко) у співслужінні запрошеного духовенства.

У нещодавно реформованому монастирі на Волині відзначили перше храмове свято. ФОТО
У нещодавно реформованому монастирі на Волині відзначили перше храмове свято. ФОТО
У нещодавно реформованому монастирі на Волині відзначили перше храмове свято. ФОТО
У нещодавно реформованому монастирі на Волині відзначили перше храмове свято. ФОТО
У нещодавно реформованому монастирі на Волині відзначили перше храмове свято. ФОТО
У нещодавно реформованому монастирі на Волині відзначили перше храмове свято. ФОТО

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Теги: церква, Волинь, Володимир-Волинський, монастир чоловічий, храмове свято
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