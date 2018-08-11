У Луцьку помер колишній начальник управління освіти – прощатися будуть сьогодні

Михайла Махомеда.



Прощання відбудеться сьогодні, 14 липня об 11:00 годині у Свято-троїцькому кафедральному соборі, – пишуть на



Усе своє свідоме життя Михайло Хомович присвятив роботі на освітянській ниві. Майже 50 років педагогічного стажу, за які в освіті міста Луцька пройдено шлях від учителя фізики середньої школи №4, заступника директора з навчально-виховної роботи заочної середньої школи та школи-інтернату, директора школи №15 до завідувача міського відділу народної освіти, начальника управління освіти міської ради.



Вічна пам'ять.

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