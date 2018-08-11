вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку помер колишній начальник управління освіти – прощатися будуть сьогодні

У Луцьку помер колишній начальник управління освіти – прощатися будуть сьогодні
13 липня 2019 року перестало битися серце колишнього начальника управління освіти міської ради, заслуженого працівника освіти України Михайла Махомеда.

Прощання відбудеться сьогодні, 14 липня об 11:00 годині у Свято-троїцькому кафедральному соборі, – пишуть на сайті Луцької міської ради.

Усе своє свідоме життя Михайло Хомович присвятив роботі на освітянській ниві. Майже 50 років педагогічного стажу, за які в освіті міста Луцька пройдено шлях від учителя фізики середньої школи №4, заступника директора з навчально-виховної роботи заочної середньої школи та школи-інтернату, директора школи №15 до завідувача міського відділу народної освіти, начальника управління освіти міської ради.

Вічна пам'ять.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, смерть, міська рада, прощання, освіта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яке свято 14 липня: чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 10:49
Новий головний патрульний Волині розповів про свій перший улов та «рибні» місця
Сьогодні, 10:04
У Луцьку помер колишній начальник управління освіти – прощатися будуть сьогодні
Сьогодні, 09:34
2 тисячі кілометрів на велосипеді: волинянин вирушив у шалену подорож до Франції
Сьогодні, 09:10
Волиняни зробили з дзвінниці мистецьку галерею. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
Як у Луцьку прощалися з Героєм Андрієм Єлістратовим. ФОТО Як у Луцьку прощалися з Героєм Андрієм Єлістратовим. ФОТО
11 серпень, 2018, 15:51
Повідомили, коли прощатимуться з волинським Героєм Андрієм Єлістратовим Повідомили, коли прощатимуться з волинським Героєм Андрієм Єлістратовим
10 серпень, 2018, 18:54
Помер відомий волинський психіатр Помер відомий волинський психіатр
07 серпень, 2018, 13:50
У Луцьку 1 липня оголосили днем жалоби У Луцьку 1 липня оголосили днем жалоби
30 червень, 2018, 15:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яке свято 14 липня: чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 10:49
 0
Новий головний патрульний Волині розповів про свій перший улов та «рибні» місця
Сьогодні, 10:04
 0
У Луцьку помер колишній начальник управління освіти – прощатися будуть сьогодні
Сьогодні, 09:34
 0
2 тисячі кілометрів на велосипеді: волинянин вирушив у шалену подорож до Франції
Сьогодні, 09:10
 0
Волиняни зробили з дзвінниці мистецьку галерею. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿