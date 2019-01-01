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Як святкували етнофестиваль на Ковельщині. ФОТО

Як святкували етнофестиваль на Ковельщині. ФОТО
На Ковельщині відбувся етнофестиваль «Гуртом ниву зажнемо».

Свято першого снопа пройшло в урочищі Яновище на межі Ковельського і Старовижівського районів (між селами Грабове і Лапні), – інформує видання «Волинь».

Третій міжнародний етнофестиваль «Гуртом ниву зажнемо» пройшов 12 липня в урочищі «Яновище».

Учасники фестивалю відтворили старовинний обряд «зажинок» (свята першого снопа). Традиційно, свято розпочалося з молебню. За народними традиціями та звичаями,учасники урочисто зіжнали перший символічний сніп. Обряд супроводжуватиметься виконанням фольклорних українських пісень. Учасників фестивалю розважали творчі колективи та народні музиканти з Ковельського та Старовижівіського районів. Проведено цікавих конкурсів та змагань, функціонувало містечко майстрів народної творчості, працювали виставки художніх робіт, майстер – класи з гончарського мистецтва, лозоплетіння, виготовлення ляльок – мотанок.

Головна родзинка етнофестивалю – частування справжнім козацьким кулішем.

Як святкували етнофестиваль на Ковельщині. ФОТО
Як святкували етнофестиваль на Ковельщині. ФОТО
Як святкували етнофестиваль на Ковельщині. ФОТО
Як святкували етнофестиваль на Ковельщині. ФОТО
Як святкували етнофестиваль на Ковельщині. ФОТО
Як святкували етнофестиваль на Ковельщині. ФОТО
Як святкували етнофестиваль на Ковельщині. ФОТО

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Теги: Волинь, Ковелищина, Гуртом ниву зажнемо, етнофестиваль
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