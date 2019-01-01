Як святкували етнофестиваль на Ковельщині. ФОТО





Свято першого снопа пройшло в урочищі Яновище на межі Ковельського і Старовижівського районів (між селами Грабове і Лапні), – інформує видання



Третій міжнародний етнофестиваль «Гуртом ниву зажнемо» пройшов 12 липня в урочищі «Яновище».



Учасники фестивалю відтворили старовинний обряд «зажинок» (свята першого снопа). Традиційно, свято розпочалося з молебню. За народними традиціями та звичаями,учасники урочисто зіжнали перший символічний сніп. Обряд супроводжуватиметься виконанням фольклорних українських пісень. Учасників фестивалю розважали творчі колективи та народні музиканти з Ковельського та Старовижівіського районів. Проведено цікавих конкурсів та змагань, функціонувало містечко майстрів народної творчості, працювали виставки художніх робіт, майстер – класи з гончарського мистецтва, лозоплетіння, виготовлення ляльок – мотанок.



Головна родзинка етнофестивалю – частування справжнім козацьким кулішем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Ковельщині відбувся етнофестиваль «Гуртом ниву зажнемо».Свято першого снопа пройшло в урочищі Яновище на межі Ковельського і Старовижівського районів (між селами Грабове і Лапні), – інформує видання «Волинь» Третій міжнародний етнофестиваль «Гуртом ниву зажнемо» пройшов 12 липня в урочищі «Яновище».Учасники фестивалю відтворили старовинний обряд «зажинок» (свята першого снопа). Традиційно, свято розпочалося з молебню. За народними традиціями та звичаями,учасники урочисто зіжнали перший символічний сніп. Обряд супроводжуватиметься виконанням фольклорних українських пісень. Учасників фестивалю розважали творчі колективи та народні музиканти з Ковельського та Старовижівіського районів. Проведено цікавих конкурсів та змагань, функціонувало містечко майстрів народної творчості, працювали виставки художніх робіт, майстер – класи з гончарського мистецтва, лозоплетіння, виготовлення ляльок – мотанок.Головна родзинка етнофестивалю – частування справжнім козацьким кулішем.

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