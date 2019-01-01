На Закарпатті посадовець обіцяв засудженому «квиток» за кордон і сам «погорів» на хабарі
Сьогодні, 18:39
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові, затримали начальника одного з районних відділів філії Державної установи «Центр пробації» у Закарпатській області під час отримання неправомірної вигоди.
За попередньою інформацією, посадовець обіцяв умовно засудженому мешканцю Закарпатської області надати дозвіл на виїзд за кордон. За допомогу в оформленні документу начальник відділу державної установи вимагав і отримав від громадянина 400 доларів США, – пишуть на сайті ДБР.
Хабарника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затримання проводили спільно із співробітниками Служби безпеки України у Закарпатській області.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Закарпатської області.
Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а саме одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу України) та відсторонення від займаної посади.
У разі доведення вини, посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За попередньою інформацією, посадовець обіцяв умовно засудженому мешканцю Закарпатської області надати дозвіл на виїзд за кордон. За допомогу в оформленні документу начальник відділу державної установи вимагав і отримав від громадянина 400 доларів США, – пишуть на сайті ДБР.
Хабарника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затримання проводили спільно із співробітниками Служби безпеки України у Закарпатській області.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Закарпатської області.
Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а саме одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу України) та відсторонення від займаної посади.
У разі доведення вини, посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як святкували етнофестиваль на Ковельщині. ФОТО
Сьогодні, 19:28
На Закарпатті посадовець обіцяв засудженому «квиток» за кордон і сам «погорів» на хабарі
Сьогодні, 18:39
На Волині зіткнулись два легковики. ФОТО
Сьогодні, 18:12
Автомобіль влетів у групу дітей: у лікарні – шестеро. ФОТО
Сьогодні, 17:48