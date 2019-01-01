На Закарпатті посадовець обіцяв засудженому «квиток» за кордон і сам «погорів» на хабарі





За попередньою інформацією, посадовець обіцяв умовно засудженому мешканцю Закарпатської області надати дозвіл на виїзд за кордон. За допомогу в оформленні документу начальник відділу державної установи вимагав і отримав від громадянина 400 доларів США, – пишуть на



Хабарника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затримання проводили спільно із співробітниками Служби безпеки України у Закарпатській області.



Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Закарпатської області.



Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а саме одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу України) та відсторонення від займаної посади.



У разі доведення вини, посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові, затримали начальника одного з районних відділів філії Державної установи «Центр пробації» у Закарпатській області під час отримання неправомірної вигоди.За попередньою інформацією, посадовець обіцяв умовно засудженому мешканцю Закарпатської області надати дозвіл на виїзд за кордон. За допомогу в оформленні документу начальник відділу державної установи вимагав і отримав від громадянина 400 доларів США, – пишуть на сайті ДБР.Хабарника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затримання проводили спільно із співробітниками Служби безпеки України у Закарпатській області.Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Закарпатської області.Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а саме одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу України) та відсторонення від займаної посади.У разі доведення вини, посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

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