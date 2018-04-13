Із гранатометом проти «редакційної політики»: у Києві обстріляли будівлю телеканалу «112 Україна»





Поліція відкрила провадження і кваліфікувала подію як терористичний акт. Ніхто не постраждав. Про це пише



Відомо, що о 3:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що місцеві мешканці чули звук, схожий на вибух, на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі міста. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, кінологи та екіпажі патрульних. Прибувши на виклик, поліцейські виявили пошкоджений фасад будівлі та знайшли відстріляний тубус гранатомета, який направлять на проведення експертизи.



Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Усі зібрані матеріали передадуть у Службу безпеки України для подальшого розслідування. У редакції телеканалу заявили, що напередодні співробітники «виступили з відкритим зверненням до СБУ, прокуратури та дипустанов з проханням захистити колектив від свавілля радикалів, які шляхом залякування та погроз намагаються вплинути на редакційну політику телеканалу».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в ніч на 13 липня з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу «112 Україна», який пов’язують із кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком.Поліція відкрила провадження і кваліфікувала подію як терористичний акт. Ніхто не постраждав. Про це пише syla.news Відомо, що о 3:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що місцеві мешканці чули звук, схожий на вибух, на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі міста. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, кінологи та екіпажі патрульних. Прибувши на виклик, поліцейські виявили пошкоджений фасад будівлі та знайшли відстріляний тубус гранатомета, який направлять на проведення експертизи.Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Усі зібрані матеріали передадуть у Службу безпеки України для подальшого розслідування. У редакції телеканалу заявили, що напередодні співробітники «виступили з відкритим зверненням до СБУ, прокуратури та дипустанов з проханням захистити колектив від свавілля радикалів, які шляхом залякування та погроз намагаються вплинути на редакційну політику телеканалу».

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