За «мілітарі» будуть штрафувати: цивільним заборонили носити військову форму





Законом передбачено: за носіння військової форми зі знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ або інших військових формувань, для українців, які не мають права таку форму носити, у разі першого порушення штраф складатиме 2550-3400 гривень. За друге таке порушення оштрафують на суму від 3400 до 6800 гривень. Про це інформують на сторінці



Форма у порушників конфіскується.



Крім того, законом передбачена кримінальна відповідальність за осквернення або руйнування могил та пам’ятників військових, які брали участь у відсічі агресії з боку Російської Федерації. За такий злочин каратимуть обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.



Також за купівлю чи продаж ордену, медалі чи будь-якої іншої відзнаки, або їх незаконне носіння штраф – від 850 грн до 6800 гривень. За підробку державних нагород накладатимуть штраф від 1700 до 3400 грн із конфіскацією незаконно виготовленої нагороди.



Нагадаємо, що в Латвії штраф за незаконне носіння чи обіг форми військовослужбовця Збройних Сил Латвії може скласти для фізичної особи – до 2000 євро, для юридичної – до 20 000 євро.



Відзначається, що люди, які не мають стосунки до Національних збройних сил, одягнувши військову форму чи військові нагороди, вводять суспільство в оману.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Закон щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника України набув чинності 3 липня 2019 року.Законом передбачено: за носіння військової форми зі знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ або інших військових формувань, для українців, які не мають права таку форму носити, у разі першого порушення штраф складатиме 2550-3400 гривень. За друге таке порушення оштрафують на суму від 3400 до 6800 гривень. Про це інформують на сторінці 14 ОМБР у Facebook.Форма у порушників конфіскується.Крім того, законом передбачена кримінальна відповідальність за осквернення або руйнування могил та пам’ятників військових, які брали участь у відсічі агресії з боку Російської Федерації. За такий злочин каратимуть обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.Також за купівлю чи продаж ордену, медалі чи будь-якої іншої відзнаки, або їх незаконне носіння штраф – від 850 грн до 6800 гривень. За підробку державних нагород накладатимуть штраф від 1700 до 3400 грн із конфіскацією незаконно виготовленої нагороди.Нагадаємо, що в Латвії штраф за незаконне носіння чи обіг форми військовослужбовця Збройних Сил Латвії може скласти для фізичної особи – до 2000 євро, для юридичної – до 20 000 євро.Відзначається, що люди, які не мають стосунки до Національних збройних сил, одягнувши військову форму чи військові нагороди, вводять суспільство в оману.

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