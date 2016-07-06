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Курс валют у Луцьку на 14 липня

Курс валют у Луцьку на 14 липня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.700, а продаж - 26.106.

Євро при купівлі становить - 28.780, продажу - 29.422.

Курс російського рубля: купівля - 0.351, продаж - 0.417.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.513, продаж - 6.925.

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Теги: курс валют, Луцьк, долар, Євро, злоті, гривня, гроші, конвертер
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