Курс валют у Луцьку на 14 липня
Сьогодні, 12:28
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.700, а продаж - 26.106.
Євро при купівлі становить - 28.780, продажу - 29.422.
Курс російського рубля: купівля - 0.351, продаж - 0.417.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.513, продаж - 6.925.
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Євро при купівлі становить - 28.780, продажу - 29.422.
Курс російського рубля: купівля - 0.351, продаж - 0.417.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.513, продаж - 6.925.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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