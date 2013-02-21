Підозрюваного педофіла із Хмельниччини, який переховувався у Росії, доправили на Україну





У вересні 2016 слідчі Кам'янець-Подільського відділу поліції оголосили підозру 67-річному жителю Хмельницького в скоєнні злочину за «розбещення неповнолітніх». Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років, – пише



Зловмисник, який протягом тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно 11-річної дівчинки з малозабезпеченої сім'ї, відчувши реальну загрозу опинитися за гратами, втік від органів попереднього розслідування і майже три роки переховувався за кордоном.

Утікача оголосив в міжнародний розшук. В кінці 2018 року він був затриманий на території Російської Федерації і лише днями вдалося доставити підозрюваного в Хмельницький. В якості запобіжного заходу суд обрав йому утримання під вартою на період досудового розслідування.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Інтерпол» допоміг повернути в Україну підозрюваного в педофілії, який переховувався за кордоном. Поліція Хмельницької області тривалий час розшукувала зловмисника за підозрою в розбещенні неповнолітньої.У вересні 2016 слідчі Кам'янець-Подільського відділу поліції оголосили підозру 67-річному жителю Хмельницького в скоєнні злочину за «розбещення неповнолітніх». Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років, – пише «Сьогодні» Зловмисник, який протягом тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно 11-річної дівчинки з малозабезпеченої сім'ї, відчувши реальну загрозу опинитися за гратами, втік від органів попереднього розслідування і майже три роки переховувався за кордоном.Утікача оголосив в міжнародний розшук. В кінці 2018 року він був затриманий на території Російської Федерації і лише днями вдалося доставити підозрюваного в Хмельницький. В якості запобіжного заходу суд обрав йому утримання під вартою на період досудового розслідування.

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