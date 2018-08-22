У Рожищі – ще одна пожежа: власники споруди підозрюють підпал





Займання сталося 13 липня. Близько другої ночі на місці вже працювали пожежники. Про це



Нагадаємо, у ту ж ніч



Як видно з фото, у приміщенні зберігали різні речі, зокрема газові балони. За словами власників, балони були порожні.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Власники господарської споруди на вулиці Калнишевського у Рожищі вважають, що їх майно спалили.Займання сталося 13 липня. Близько другої ночі на місці вже працювали пожежники. Про це Район.Рожище повідомили очевидці події.Нагадаємо, у ту ж ніч горіла господарська споруда поблизу вулиці Кондратюка.Як видно з фото, у приміщенні зберігали різні речі, зокрема газові балони. За словами власників, балони були порожні.

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