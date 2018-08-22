У Рожищі – ще одна пожежа: власники споруди підозрюють підпал
Сьогодні, 14:45
Власники господарської споруди на вулиці Калнишевського у Рожищі вважають, що їх майно спалили.
Займання сталося 13 липня. Близько другої ночі на місці вже працювали пожежники. Про це Район.Рожище повідомили очевидці події.
Нагадаємо, у ту ж ніч горіла господарська споруда поблизу вулиці Кондратюка.
Як видно з фото, у приміщенні зберігали різні речі, зокрема газові балони. За словами власників, балони були порожні.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
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Займання сталося 13 липня. Близько другої ночі на місці вже працювали пожежники. Про це Район.Рожище повідомили очевидці події.
Нагадаємо, у ту ж ніч горіла господарська споруда поблизу вулиці Кондратюка.
Як видно з фото, у приміщенні зберігали різні речі, зокрема газові балони. За словами власників, балони були порожні.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
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