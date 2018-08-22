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У Рожищі – ще одна пожежа: власники споруди підозрюють підпал

У Рожищі – ще одна пожежа: власники споруди підозрюють підпал
Власники господарської споруди на вулиці Калнишевського у Рожищі вважають, що їх майно спалили.

Займання сталося 13 липня. Близько другої ночі на місці вже працювали пожежники. Про це Район.Рожище повідомили очевидці події.

Нагадаємо, у ту ж ніч горіла господарська споруда поблизу вулиці Кондратюка.

Як видно з фото, у приміщенні зберігали різні речі, зокрема газові балони. За словами власників, балони були порожні.

У Рожищі – ще одна пожежа: власники споруди підозрюють підпал
У Рожищі – ще одна пожежа: власники споруди підозрюють підпал
У Рожищі – ще одна пожежа: власники споруди підозрюють підпал
У Рожищі – ще одна пожежа: власники споруди підозрюють підпал
У Рожищі – ще одна пожежа: власники споруди підозрюють підпал


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Теги: Рожище, підпал, пожежа, вогонь, фото
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