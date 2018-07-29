вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі-Волинському проводять цікавий фотоконкурс для аматорів і професіоналів

У Володимирі-Волинському проводять цікавий фотоконкурс для аматорів і професіоналів
Відділ культури та туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради та історичний музей імені О. Дверницького до Дня міста оголошують конкурс фотографії «Володимир крізь призму почуттів».

«Історія міста сягає глибини віків. Яким стає обличчя Володимира-Волинського у новому столітті? Які люди в ньому живуть? Розкажіть нам про це за допомогою фото!», – пише «Волинь.UA»


Учасники подають роботи на тематику:

– історичні будівлі краю;

– мальовничі краєвиди;

– люди.

До участі запрошуються професійні фотографи та фотолюбителі – для цього необхідно до 24-го липня подати 3 авторські роботи хорошої якості у форматі А4.

Прийом конкурсних робіт проводитиметься за адресою: вул. І. Франка, 6 (історичний музей).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир-Волинський, фотографія, фотоконкурс, день міста, подія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Голова Луцької РДА розповів, що таке «м’ясна» риболовля
Сьогодні, 15:00
У Рожищі – ще одна пожежа: власники споруди підозрюють підпал
Сьогодні, 14:45
У Володимирі-Волинському проводять цікавий фотоконкурс для аматорів і професіоналів
Сьогодні, 14:15
Підозрюваного педофіла із Хмельниччини, який переховувався у Росії, перевезли до України
Сьогодні, 13:50
Через подвійну ДТП у Луцьку утворилися затори
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
У місті на Волині кидалися фарбами. ФОТО У місті на Волині кидалися фарбами. ФОТО
29 липень, 2018, 11:08
Як святкуватимуть день міста у Володимирі-Волинському. ПРОГРАМА Як святкуватимуть день міста у Володимирі-Волинському. ПРОГРАМА
25 липень, 2018, 08:28
Яким був Володимир-Волинський 60 років тому. ФОТО Яким був Володимир-Волинський 60 років тому. ФОТО
28 серпень, 2017, 04:19
У скільки Володимиру обійшлося святкування Дня міста У скільки Володимиру обійшлося святкування Дня міста
02 серпень, 2017, 14:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Голова Луцької РДА розповів, що таке «м’ясна» риболовля
Сьогодні, 15:00
 0
У Рожищі – ще одна пожежа: власники споруди підозрюють підпал
Сьогодні, 14:45
 0
У Володимирі-Волинському проводять цікавий фотоконкурс для аматорів і професіоналів
Сьогодні, 14:15
 0
Підозрюваного педофіла із Хмельниччини, який переховувався у Росії, перевезли до України
Сьогодні, 13:50
 0
Через подвійну ДТП у Луцьку утворилися затори
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8
﻿