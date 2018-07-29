У Володимирі-Волинському проводять цікавий фотоконкурс для аматорів і професіоналів
Сьогодні, 14:15
Відділ культури та туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради та історичний музей імені О. Дверницького до Дня міста оголошують конкурс фотографії «Володимир крізь призму почуттів».
«Історія міста сягає глибини віків. Яким стає обличчя Володимира-Волинського у новому столітті? Які люди в ньому живуть? Розкажіть нам про це за допомогою фото!», – пише «Волинь.UA»
Учасники подають роботи на тематику:
– історичні будівлі краю;
– мальовничі краєвиди;
– люди.
До участі запрошуються професійні фотографи та фотолюбителі – для цього необхідно до 24-го липня подати 3 авторські роботи хорошої якості у форматі А4.
Прийом конкурсних робіт проводитиметься за адресою: вул. І. Франка, 6 (історичний музей).
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«Історія міста сягає глибини віків. Яким стає обличчя Володимира-Волинського у новому столітті? Які люди в ньому живуть? Розкажіть нам про це за допомогою фото!», – пише «Волинь.UA»
Учасники подають роботи на тематику:
– історичні будівлі краю;
– мальовничі краєвиди;
– люди.
До участі запрошуються професійні фотографи та фотолюбителі – для цього необхідно до 24-го липня подати 3 авторські роботи хорошої якості у форматі А4.
Прийом конкурсних робіт проводитиметься за адресою: вул. І. Франка, 6 (історичний музей).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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