Через подвійну ДТП у Луцьку утворилися затори
Сьогодні, 13:20
У Луцьку на проспекті Перемоги сталась аварія за участі трьох автівок.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась біля школи №5. Про це Район.Луцьк повідомили очевидці.
Дорогу не поділили Skoda, Mercedes і Fiat.
Через автопригоду утворилися затори.
На місці працює поліція.
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Дорожньо-транспортна пригода трапилась біля школи №5. Про це Район.Луцьк повідомили очевидці.
Дорогу не поділили Skoda, Mercedes і Fiat.
Через автопригоду утворилися затори.
На місці працює поліція.
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