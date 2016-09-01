Через подвійну ДТП у Луцьку утворилися затори





Дорожньо-транспортна пригода трапилась біля школи №5. Про це



Дорогу не поділили Skoda, Mercedes і Fiat.



Через автопригоду утворилися затори.



На місці працює поліція.





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