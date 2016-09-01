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Через подвійну ДТП у Луцьку утворилися затори

Через подвійну ДТП у Луцьку утворилися затори
У Луцьку на проспекті Перемоги сталась аварія за участі трьох автівок.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась біля школи №5. Про це Район.Луцьк повідомили очевидці.

Дорогу не поділили Skoda, Mercedes і Fiat.

Через автопригоду утворилися затори.

На місці працює поліція.

Через подвійну ДТП у Луцьку утворилися затори
Через подвійну ДТП у Луцьку утворилися затори
Через подвійну ДТП у Луцьку утворилися затори

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Теги: Луцьк, ДТП, затори, дорога, автомобілі, проспект Перемоги
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