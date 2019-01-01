вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО

На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
У храмі села Озерці на Горохівщині митрополит Луцький і Волинський Михаїл звершив святкове богослужіння.

У цей день, 13 липня, святині виповнилося 25 років із дня заснування. Про це повідомляє «Район».

«Волинь. Горохівський деканат. с. Озерці. ПЦУ. В день пам'яті образу Волинської Божої Матері, митрополит Луцький і Волинський Михаїл звершив богослужіння у храмі с. Озерці, у цей день виповнилось 25 років заснування святині. Вітаємо настоятеля храму о. Петра Янюка та парафіян», – пише Андрій Сидор.

На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Горохів, Озерце, зрам, правзник, свято, церква
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку попрощались з ексочільником управління освіти Михайлом Махомедом. ФОТО
Сьогодні, 16:30
У Луцьку донеччанин у маршрутках «обчищав» жителів міста
Сьогодні, 15:54
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
Сьогодні, 15:25
Голова Луцької РДА розповів, що таке «м’ясна» риболовля
Сьогодні, 15:00
У Рожищі – ще одна пожежа: власники споруди підозрюють підпал
Сьогодні, 14:45
Схожі новини
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
22 травень, 18:33
Чому сьогодні категорично не можна хрестити хлопчиків: прикмети і забобони Чому сьогодні категорично не можна хрестити хлопчиків: прикмети і забобони
31 січень, 09:14
Як святкували Водохреще у Горохові. ФОТО Як святкували Водохреще у Горохові. ФОТО
19 січень, 20:47
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
14 січень, 18:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку попрощались з ексочільником управління освіти Михайлом Махомедом. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
У Луцьку донеччанин у маршрутках «обчищав» жителів міста
Сьогодні, 15:54
 0
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
Сьогодні, 15:25
 0
Голова Луцької РДА розповів, що таке «м’ясна» риболовля
Сьогодні, 15:00
 0
У Рожищі – ще одна пожежа: власники споруди підозрюють підпал
Сьогодні, 14:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿