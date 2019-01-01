На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
Сьогодні, 15:25
У храмі села Озерці на Горохівщині митрополит Луцький і Волинський Михаїл звершив святкове богослужіння.
У цей день, 13 липня, святині виповнилося 25 років із дня заснування. Про це повідомляє «Район».
«Волинь. Горохівський деканат. с. Озерці. ПЦУ. В день пам'яті образу Волинської Божої Матері, митрополит Луцький і Волинський Михаїл звершив богослужіння у храмі с. Озерці, у цей день виповнилось 25 років заснування святині. Вітаємо настоятеля храму о. Петра Янюка та парафіян», – пише Андрій Сидор.
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У цей день, 13 липня, святині виповнилося 25 років із дня заснування. Про це повідомляє «Район».
«Волинь. Горохівський деканат. с. Озерці. ПЦУ. В день пам'яті образу Волинської Божої Матері, митрополит Луцький і Волинський Михаїл звершив богослужіння у храмі с. Озерці, у цей день виповнилось 25 років заснування святині. Вітаємо настоятеля храму о. Петра Янюка та парафіян», – пише Андрій Сидор.
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