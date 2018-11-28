У Луцьку попрощались з ексочільником управління освіти Михайлом Махомедом. ФОТО

У Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька віддали останню шану колишньому очільнику управління освіти Луцької міськрадиПрощання відбулося 14 липня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі у Луцьку.Попрощатися з покійним прийшли колеги-освітяни, рідні та друзі, представники влади та пересічні лучани.Як зауважив священник, людина – це богоподібна істота, яка вносить Божу гармонію у цей світ. Кожна людина мусить вчитися, хтось повинен показати їй своїм життям еталон богоподібності. Таким чином, кожен з нас стає вчителем для майбутніх поколінь.Священнослужитель відзначив, що Михайло Махомед керував галуззю освіти у місті в складні часи, коли знецінювалися гроші, людський ресурс розчаровувався в професії, тож важливо було зберегти колектив освітян і це було доволі складним завданням. Він був надзвичайно шанованою людиною, у випробуваннях, які довелося перенести, зберіг важливу рису – людяність і в кожному, хто до нього звертався, бачив людину.Після прощання катафалк з тілом покійного відбув на цвинтар села Зміїнець Луцького району, де відбудеться поховання.