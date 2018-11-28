вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку попрощались з ексочільником управління освіти Михайлом Махомедом. ФОТО

У Луцьку попрощались з ексочільником управління освіти Михайлом Махомедом. ФОТО
У Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька віддали останню шану колишньому очільнику управління освіти Луцької міськради Михайлу Махомеду.

Прощання відбулося 14 липня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі у Луцьку.

Попрощатися з покійним прийшли колеги-освітяни, рідні та друзі, представники влади та пересічні лучани.

Як зауважив священник, людина – це богоподібна істота, яка вносить Божу гармонію у цей світ. Кожна людина мусить вчитися, хтось повинен показати їй своїм життям еталон богоподібності. Таким чином, кожен з нас стає вчителем для майбутніх поколінь.

Священнослужитель відзначив, що Михайло Махомед керував галуззю освіти у місті в складні часи, коли знецінювалися гроші, людський ресурс розчаровувався в професії, тож важливо було зберегти колектив освітян і це було доволі складним завданням. Він був надзвичайно шанованою людиною, у випробуваннях, які довелося перенести, зберіг важливу рису – людяність і в кожному, хто до нього звертався, бачив людину.

Після прощання катафалк з тілом покійного відбув на цвинтар села Зміїнець Луцького району, де відбудеться поховання.

У Луцьку попрощались з ексочільником управління освіти Михайлом Махомедом. ФОТО
У Луцьку попрощались з ексочільником управління освіти Михайлом Махомедом. ФОТО
У Луцьку попрощались з ексочільником управління освіти Михайлом Махомедом. ФОТО
У Луцьку попрощались з ексочільником управління освіти Михайлом Махомедом. ФОТО
У Луцьку попрощались з ексочільником управління освіти Михайлом Махомедом. ФОТО
У Луцьку попрощались з ексочільником управління освіти Михайлом Махомедом. ФОТО
У Луцьку попрощались з ексочільником управління освіти Михайлом Махомедом. ФОТО
У Луцьку попрощались з ексочільником управління освіти Михайлом Махомедом. ФОТО
У Луцьку попрощались з ексочільником управління освіти Михайлом Махомедом. ФОТО
У Луцьку попрощались з ексочільником управління освіти Михайлом Махомедом. ФОТО
У Луцьку попрощались з ексочільником управління освіти Михайлом Махомедом. ФОТО
У Луцьку попрощались з ексочільником управління освіти Михайлом Махомедом. ФОТО
У Луцьку попрощались з ексочільником управління освіти Михайлом Махомедом. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поховання, Луцьк, Михайло Махомед
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку попрощались з ексочільником управління освіти Михайлом Махомедом. ФОТО
Сьогодні, 16:30
У Луцьку донеччанин у маршрутках «обчищав» жителів міста
Сьогодні, 15:54
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
Сьогодні, 15:25
Голова Луцької РДА розповів, що таке «м’ясна» риболовля
Сьогодні, 15:00
У Рожищі – ще одна пожежа: власники споруди підозрюють підпал
Сьогодні, 14:45
Схожі новини
Загинув у день народження: Луцьк попрощався з воїном Віктором Лахаєм. ФОТОРЕПОРТАЖ Загинув у день народження: Луцьк попрощався з воїном Віктором Лахаєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
28 листопад, 2018, 13:25
У Луцьку прощаються з загиблим на Сході Героєм Віктором Лахаєм. ФОТО У Луцьку прощаються з загиблим на Сході Героєм Віктором Лахаєм. ФОТО
28 листопад, 2018, 10:21
На Волині зустріли тіло загиблого Героя На Волині зустріли тіло загиблого Героя
28 листопад, 2018, 08:20
Повідомили, коли поховають загиблого Героя з Луцька Повідомили, коли поховають загиблого Героя з Луцька
27 листопад, 2018, 15:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку попрощались з ексочільником управління освіти Михайлом Махомедом. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
У Луцьку донеччанин у маршрутках «обчищав» жителів міста
Сьогодні, 15:54
 0
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
Сьогодні, 15:25
 0
Голова Луцької РДА розповів, що таке «м’ясна» риболовля
Сьогодні, 15:00
 0
У Рожищі – ще одна пожежа: власники споруди підозрюють підпал
Сьогодні, 14:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿