У Луцьку попрощались з ексочільником управління освіти Михайлом Махомедом. ФОТО
Сьогодні, 16:30
У Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька віддали останню шану колишньому очільнику управління освіти Луцької міськради Михайлу Махомеду.
Прощання відбулося 14 липня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі у Луцьку.
Попрощатися з покійним прийшли колеги-освітяни, рідні та друзі, представники влади та пересічні лучани.
Як зауважив священник, людина – це богоподібна істота, яка вносить Божу гармонію у цей світ. Кожна людина мусить вчитися, хтось повинен показати їй своїм життям еталон богоподібності. Таким чином, кожен з нас стає вчителем для майбутніх поколінь.
Священнослужитель відзначив, що Михайло Махомед керував галуззю освіти у місті в складні часи, коли знецінювалися гроші, людський ресурс розчаровувався в професії, тож важливо було зберегти колектив освітян і це було доволі складним завданням. Він був надзвичайно шанованою людиною, у випробуваннях, які довелося перенести, зберіг важливу рису – людяність і в кожному, хто до нього звертався, бачив людину.
Після прощання катафалк з тілом покійного відбув на цвинтар села Зміїнець Луцького району, де відбудеться поховання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Прощання відбулося 14 липня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі у Луцьку.
Попрощатися з покійним прийшли колеги-освітяни, рідні та друзі, представники влади та пересічні лучани.
Як зауважив священник, людина – це богоподібна істота, яка вносить Божу гармонію у цей світ. Кожна людина мусить вчитися, хтось повинен показати їй своїм життям еталон богоподібності. Таким чином, кожен з нас стає вчителем для майбутніх поколінь.
Священнослужитель відзначив, що Михайло Махомед керував галуззю освіти у місті в складні часи, коли знецінювалися гроші, людський ресурс розчаровувався в професії, тож важливо було зберегти колектив освітян і це було доволі складним завданням. Він був надзвичайно шанованою людиною, у випробуваннях, які довелося перенести, зберіг важливу рису – людяність і в кожному, хто до нього звертався, бачив людину.
Після прощання катафалк з тілом покійного відбув на цвинтар села Зміїнець Луцького району, де відбудеться поховання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку попрощались з ексочільником управління освіти Михайлом Махомедом. ФОТО
Сьогодні, 16:30
У Луцьку донеччанин у маршрутках «обчищав» жителів міста
Сьогодні, 15:54
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
Сьогодні, 15:25
Голова Луцької РДА розповів, що таке «м’ясна» риболовля
Сьогодні, 15:00
У Рожищі – ще одна пожежа: власники споруди підозрюють підпал
Сьогодні, 14:45