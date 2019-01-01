Поблизу волинського села хочуть збудувати перехрестя





Про це пише



Це початковий етап (розробка проєкту). Голова Маневицької райдержадміністрації каже, що ця реконструкція дуже потрібна в цьому місці.



«Дякую начальнику САД у Волинській області Анатолію Посполітаку за правильну ініціативу!



Що буде потрібно від районної влади будемо робити оперативно», – пообіцяв Андрій Линдюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На перехресті доріг М-07 та Р-14, що на Волині, побудують перехрестя.Про це пише Район.Маневичі Це початковий етап (розробка проєкту). Голова Маневицької райдержадміністрації каже, що ця реконструкція дуже потрібна в цьому місці.«Дякую начальнику САД у Волинській областіза правильну ініціативу!Що буде потрібно від районної влади будемо робити оперативно», – пообіцяв

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