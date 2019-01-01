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Поблизу волинського села хочуть збудувати перехрестя

Поблизу волинського села хочуть збудувати перехрестя
На перехресті доріг М-07 та Р-14, що на Волині, побудують перехрестя.

Про це пише Район.Маневичі.

Це початковий етап (розробка проєкту). Голова Маневицької райдержадміністрації каже, що ця реконструкція дуже потрібна в цьому місці.

«Дякую начальнику САД у Волинській області Анатолію Посполітаку за правильну ініціативу!

Що буде потрібно від районної влади будемо робити оперативно», – пообіцяв Андрій Линдюк.

Поблизу волинського села хочуть збудувати перехрестя

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Теги: ремонт, Волинь
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