Поблизу волинського села хочуть збудувати перехрестя
Сьогодні, 17:13
На перехресті доріг М-07 та Р-14, що на Волині, побудують перехрестя.
Про це пише Район.Маневичі.
Це початковий етап (розробка проєкту). Голова Маневицької райдержадміністрації каже, що ця реконструкція дуже потрібна в цьому місці.
«Дякую начальнику САД у Волинській області Анатолію Посполітаку за правильну ініціативу!
Що буде потрібно від районної влади будемо робити оперативно», – пообіцяв Андрій Линдюк.
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Про це пише Район.Маневичі.
Це початковий етап (розробка проєкту). Голова Маневицької райдержадміністрації каже, що ця реконструкція дуже потрібна в цьому місці.
«Дякую начальнику САД у Волинській області Анатолію Посполітаку за правильну ініціативу!
Що буде потрібно від районної влади будемо робити оперативно», – пообіцяв Андрій Линдюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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